Oana Roman, din nou în doliu: “Am aflat că a plecat dintre noi, brusc și tragic. Nu am mai apucat să ne vedem”

este din nou în doliu, la aproape 8 luni după ce mama sa a plecat dintre noi. Fiica lui Petre Roman a povestit ce regretă acum, după ce o persoană dragă a murit, subit, la doar 50 de ani.

„Nu am mai apucat să ne vedem”

Oana a povestit totul pe internet și i-a îndemnat pe urmăritorii săi să nu mai amâne să se întâlnească cu persoanele dragi, asta pentru că ar putea fi prea târziu.

Din păcate, în cazul său așa s-a întâmplat. Un prieten drag din liceu a murit și nu a mai apucat să-l mai vadă. Ea a spus că au vorbit chiar recent în mediul online și au plănuit să se întâlnească pentru a discuta despre amintirile pe care și le-au făcut în trecut, însă, nu au mai apucat.

Prietenul fiicei lui Petre Roman a murit brusc la doar 50 de ani. Acum, Oana a transmis un mesaj de adio în amintirea lui. Cu toate că trecuseră deja 20 de ani de când nu s-au mai văzut, așteptau cu nerăbdare să se regăsească și să stea la povești.

„Nu mai amânați să vă întâlniți cu oameni dragi, familie, prieteni, pe motiv că nu e timp. S-ar putea să nu mai reușiți să vă întâlniți niciodată. Acum câteva luni, m-am regăsit pe Instagram cu un vechi și drag prieten din liceu. Nu ne mai văzusem de peste 20 de ani. Am tot zis că ne vedem la o cafea să depănăm amintiri, dar am tot amânat. Ieri am aflat că a plecat dintre noi, brusc și tragic, la doar 50 de ani. Nu am mai apucat să ne vedem. Drum lin, Safi! Dumnezeu să te aibă în paza Sa”, a scris Oana Roman pe Instagram, potrivit .

Au trecut aproape 8 luni de când Mioara Roman a murit

Deși au trecut aproape 8 luni de când Mioara Roman a plecat dintre noi, Oana încă suferă după mama sa. Oana a mărturisit că recent, a intrat în camera unde a stat și a descoperit în cutia de amintiri a acesteia multe înscrisuri pe care are de gând să le strângă și să le publice într-o carte.

„Tot descopăr. M-am apucat acum să fac ordine în hârtii, în poze, tot găsesc poze, am găsit hârtii foarte multe, bilete, agende, tot felul de lucruri scrise de ea pe care la un moment dat va trebui să le sortez și poate să scot ceva de acolo, o carte”, a declarat Oana Roman la Știrile Antena Stars, potrivit .

Oana Roman este de părere că multă lume și-ar dori să afle poveștile Mioarei Roman.

„Lucrurile pe care ea le-a scris și care nu au apărut niciodată. Gândurile ei. Cu siguranță ar fi foarte interesant pentru oameni să citească lucruri despre viață scrise de un om care realmente avea ce povesti și avea ce transmite celorlalți”, a mai precizat vedeta.

Oana Roman a mărturisit cât de dor îi este de mama sa și cât de mult suferă că nu mai e lângă ea.

„Îmi e dor de mă doare fizic de discuțiile cu mama. Discuțiile cu ea mi-au ghidat întreaga viață, și întreaga gândire. Nu mai am cu cine vorbi așa cum vorbeam cu ea. Nu mai am de la cine învăța ce învățam de la ea. Ce binecuvântare a fost mama.

De fiecare dată când trebuie să iau o decizie sau să dezbat un subiect sau să cer o părere, mă gândesc la ea. Și ea nu are cum să mai răspundă. Nu cunosc un om mai erudit și mai plin de informații cum era ea. Îmi lipsește enorm. Îmi lipsește să-mi spună noapte bună, să o mângâi, să o aud, să o simt.

E tare greu. Foarte greu”, a scris Oana Roman, pe InstaStory.