Fiul lui Theo Rose are probleme de sănătate. Avea febră foarte mare și a mers la spital cu el

are probleme de sănătate și artista a fost nevoită să meargă la urgențe cu el. Vedeta nu trece prin cea mai bună perioadă, pentru că Sasha se confruntă de ceva probleme cu diferite virusuri și boli.

Ce a pățit Sasha

un videoclip pe rețelele de socializare prin care și-a informat fanii cu privire la starea de sănătate a fiului ei care are probleme de sănătate de ceva timp, informează

Cântăreața a mers la spital cu micuțul Sasha care avea frbră mare, asta după ce a trecut prin gripa A și Salmonella, iar acum medicii spun că are streptococ.

„Ce ziceți voi de băiatul meu, că în două luni de zile a avut așa: gripa A, Salmonella… De unde a adunat el Salmonella, nu știe nici Dumnezeu, bănuim așa, dar noi i-am dat doar carne de țară fiartă bine. Am fost în Dubai, au venit rezultatele, noi credeam că era rotavirus, nu era rotavirus, era asta și după i-am refăcut analizele când ne-am întors, purtător sănătos, continuați cu Probiotic și așa, ca să echilibrăm flora intestinală, că elimină copilul singur. La o săptămână, mă trezesc cu el cu febră 39 cu 5, luni noaptea eram la spital, că de ce? Acum are streptococ!”, a spus The Rose pe Instastory.

Artista își păstrează calmul

Din fericire, artista își păstrează calmul și spune că nu este îngrijorată de stare de sănătate a fiului ei, pentru că aceasta reacționează bine la boli. În plus, ea continuă să se joace cu micuțul, iar atunci când trebuie să îi administreze pastilele o face ca o joacă.

„Marele meu noroc cu copilul ăsta e că reacționează foarte bine la boală, la febră, la toate alea. Copilul nu e de ăla care să bolească, e vesel, e tonic, e cumva. El nu te lasă să te panichezi, să te îngrijorezi, să te uiți la el și să nu știi ce să-i faci, e vesel, își ia tratamentul conștiincios acolo. Noi încercăm să tratăm cu umor, nu să ne panicăm”, a mărturisit artista.

Steptococul este o bacterie gram-pozitivă, fiind mai multe tipuri de bacterii, unele inofensive, altele pot cauza infecții sau boli. Acesta poate duce la infecții ale gâtului și amigdalelor, pielii și țesutului moale, tractului urinar, sângelui sau infecții mai severe, cum ar fi sepsisul, inimii și plămânilor.