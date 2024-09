Fiul reginei Camilla împărtășește detalii despre starea de sănătate a regelui Charles: „Este un bărbat puternic”

Fiul reginei , Tom Parker Bowles, a oferit o nouă perspectivă asupra modului în care se descurcă în timpul tratamentului său împotriva cancerului.

Fiul vitreg al regelui a spus că monarhul primește „cel mai bun tratament”

Tom, în vârstă de 49 de ani, a oferit o scurtă actualizare despre sănătatea tatălui său vitreg în noul său interviu acordat British Vogue despre viitoarea sa carte de bucate, Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III.

Scriitorul de rețete alimentare a spus că Regele, în vârstă de 75 de ani, a spus că are parte de „cel mai bun tratament”, dar a recunoscut că este imposibil să nu-ți faci griji atunci când o persoană dragă se confruntă cu cancerul.

„Cancerul, este într-adevăr un nenorocit”, a spus Tom pentru British Vogue într-un interviu publicat pe 24 septembrie. „Regele primește cel mai bun tratament. Este un om grozav și un bărbat puternic și trebuie doar să meargă mai departe. Sigur, oricine are pe cineva drag care suferă de cancer se îngrijorează.”

Fiul vitreg al regelui Charles a scris o carte de bucate cu rețete amuzante

Tom este „super apropiat” de mama sa, Camilla, care „își adoră” nepoții, pe copiii săi: Lola, în vârstă de 16 ani, și fiul lui Freddy, de 14 ani, cu fosta sa soție Sara Buys.

Ultimele comentarii ale lui Tom despre Rege urmează un alt sentiment similar pe care l-a împărtășit recent în timp ce promova Cooking and the Crown, unde a făcut referire la puterea mamei sale: „Este o persoană dură, mama mea”, a spus Tom în 24 septembrie.

Viitoarea carte de bucate va explora „200 de ani de mâncare regală britanică, plină de anecdote, delicii și bucățele de istorie, cu 100 de rețete accesibile” de la Tom, un scriitor gastronomic premiat și critic de restaurante pentru The Mail on Sunday, potrivit Amazon. Recenzia afișează o rețetă pentru „terciul reginei Camilla”, „Martiniul regelui”, „Plăcinte cu oaie de la Palatul Buckingham” și multe altele.

Regele și Regina, în vârstă de 77 de ani, se pregătesc pentru o călătorie majoră în Australia și Samoa în octombrie. Vizita va fi primul turneu al cuplului în țările din Commonwealth de la aderarea regelui și va fi planificată pe măsură ce acesta continuă tratamentul pentru cancer.