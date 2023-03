Florin Călinescu, veste tristă pentru fanii acestuia: „Nu o să mă mai vedeți curând la TV”

Florin Călinescu, unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de emisiuni din România, a anunțat că nu va mai fi văzut prea curând la TV, decât ca actor sau ca invitat. Care sunt motivele pentru luarea deciziilor și .

Florin Călinescu: „Întotdeauna am fost un animal liber”

În vara anului 2021, Florin Călinescu a renunțat la rolul de jurat de la „Românii au talent”, dându-și demisia de la Pro TV. După plecarea din platourile de filmare ale show-ului, prezentatorul a semnat un contract nou cu Prima TV, acolo unde a avut propria emisiune.

După ce emisiunea acestuia nu a avut succes, tot mai activ în mediul online. Acesta creează conținut pentru , TikTok și alte platforme de socializare, potrivit .

„Mă întorc, într-un fel, la începuturile activității mele în televiziune. Nu fac diferența că atunci eram în televiziune și acum pe două mese într-o cameră”, a explicat Florin Călinescu.

În cadrul aceluiași interviu, Florin Călinescu a vorbit și despre colaborarea lui cu Pro TV, dar și despre libertatea pe care a avut-o de fiecare dată când a fost angajat în vreo companie de presă.

„Întotdeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat…

Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general”, a mai explicat prezentatorul, care nu mai are de gând să mai aibă vreo emisiune la TV.

„Nu cred că o să mă mai vezi curând, decât că invitat sau că actor într-un film. Pentru că nu mai vreau să mă mai duc la ședințe, la nebunii etc”, a mai spus el.