Fuego a împlinit 47 de ani. Ce își dorește de ziua lui

își serbează ziua de naștere și a împlinit 47 de ani. Acesta se simte pregătit pentru alte provocări muzicale, proiecte mărețe, mai ales că în acest an să împlini , printr-un mare show la Sala Palatului din București, pe 30 noiembrie.

Fuego, mândru de ce a realizat până acum

Vedeta spune că nu își poate da seama când au trecut acești ani și că este mândru de tot ceea ce a realizat până acum și că nu regretă nimic din ce a făcut, informează

Artistul se pregătește pentru al 11-lea sezon din emisiunea „Drag de România mea!”. Mai mult, are în plan să susțină concerte, spectacole, piese și un vinil de colecție care va fi lansat în această toamnă.

Fuego este un artist îndrăgit atât de romîni, cât și de moldoveni, iar la Chișinău el este considerat „Artist al Poporului”.

Ce își dorește de ziua lui

„Nu am dorințe prea multe de ziua mea. Niciodată n-am fost un om pretențios. Eu mă mulțumesc cu puțin și, de cele mai multe ori, e nevoie de ceva nesemnificativ pentru alții, ca eu să fiu pe deplin fericit. Îmi doresc să fiu sănătos și să pot duce fiecare proiect în parte. Să am mintea limpede și să nu pic în derizoriu vreodată. Să pot face emisiuni frumoase și să mențin o linie de bun simț și calitate, la TVR 2, acolo unde de cinci ani reușesc, alături de o echipă minunată, să creez divertisment clasic, cu substanță. Vreau să pot fi în continuare un om corect, care să nu încurce și care să-și respecte cuvântul dat.

De fapt, aceasta este una dintre caracteristicile care definesc cel mai bine personalitatea mea – sunt un om de cuvânt și am lăsat mereu loc de bună ziua, pe oriunde am fost. Nu am mințit, nu am păcălit și nu am vanități sau ranchiuni față de unii sau de alții. Știu să întorc și celălalt obraz, nu dau satisfacție răutăcioșilor, pentru că știu, indiferent de situație, că totul se întoarce după felul în care gândești și acționezi. De ziua mea, cu siguranță, ca și în celelalte, lăsând totul în plan secund, sunt un om fericit și împlinit!”, a declarat Paul Surugiu.