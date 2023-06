Fuego sărbătorește 30 de ani de carieră. Artistul a primit o distincție onorifică: „E mare lucru să știi că munca ta e răsplătită și astfel”

, a sărbătorit 30 de ani de carieră artistică într-un eveniment special desfășurat duminică seara, pe 11 iunie, la Teatrul Verde din Chișinău. Fuego adoră să creeze producții grandioase, iar aceasta îi aduce o mare fericire. Bucuria pe care o simte în sufletul său este întregită de reacțiile entuziaste ale publicului și de aplauzele de final, care sunt o recunoaștere a muncii sale de zeci de ani.

Concert memorabil la Teatrul Verde din Chișinău – 30 de ani de carieră și peste 5000 de fani prezenți

„Vă mărturisesc că a fost un concert de poveste la Teatrul Verde din Chișinău, acolo unde am aniversat 30 de ani de carieră profesională alături de peste 5000 de persoane, venite din întreg spațiul românesc! Cum a fost pentru mine? Simplu! M-am simțit ca peștele în apă, chiar dacă înainte cu o oră de concert ploua torențial! Am simțit vibrația oamenilor, care m-au răsplătit cu aplauzele lor și le mulțumesc tuturor celor care au venit să ne asculte! Am avut aproape prieteni dragi, artiști de seamă, pe care îi iubesc și cărora le mulțumesc că au desăvârșit povestea mea – Anișoara Puică, Paula Seling, AKORD, Nelly Ciobanu, Yan Raiburg, Gabriel Nebunu și Maria Stoianov și grupul „Buciumul”!”, a povestit Fuego, plin de recunoștință.

, este iubit de public într-o măsură incredibilă și el însuși abia își poate închipui că a atins această notorietate. El a dezvăluit că se simte ca un adolescent plin de ambiții, care a depus eforturi remarcabile pentru a ajunge acolo unde se află astăzi.

„Să te uiți în spate și să vezi ce ai reușit să faci, e un exercițiu pe care vi-l recomand! Mie nu-mi vine să cred că am 30 de ani de carieră și nici 47 de ani de viață! Eu mă văd tot un puștan care bate la porțile afirmării! Cred că asta mă și ține în priză! Cum au fost cei 30 de ani de carieră artistică? La fel cum vor fi și următorii 30, deși nu mă văd o viață pe scenă! Am evoluat, am crescut, am muncit, am râs și-am plâns și iar am muncit!”, a mărturisit Paul Surugiu pentru

Fuego, onorat de Primăria Chișinău cu prestigiosul „Ordin de Onoare”

Cu ocazia evenimentului de la Chișinău, artistul Fuego a fost onorat de Primăria Municipiului Chișinău, primind prestigiosul „Ordin de Onoare”. Această distincție onorifică este remarcabilă pentru că reprezintă prima dată când un artist român este recunoscut astfel și este acordată personalităților de excepție care au adus contribuții deosebite în promovarea valorilor naționale ale Republicii Moldova și ale Chișinăului. Cu o carieră de 30 de ani în domeniul cultural, Fuego a fost recunoscut pentru meritele sale excepționale în planul cultural. Ceremonia oficială de acordare a distincției a fost prezidată de primarul Ion Ceban, care i-a înmânat personal artistului această înaltă recunoaștere.

„M-am bucurat să celebrez cei 30 de ani de carieră artistică alături de publicul basarabean, la Teatrul Verde! Sunt onorat să știu că oamenii au venit să mă vadă și să-mi asculte muzica! Totodată, am fost plăcut surprins să primesc, din partea Primăriei Municipiului Chișinău, „Ordinul de onoare” pentru merite culturale.

E mare lucru să știi că munca ta e răsplătită și astfel! Iubesc Chișinăul, iubesc Moldova, publicul de aici și am nenumărate amintiri! Cred că spațiul acesta frate cu noi are nenumărate valori și eu sunt mândru că sunt iubit în Basarabia, că am peste 20 de ani de când cânt aici și de când sufletul meu rezonează cu publicul moldovean, realizând aici numeroase lucruri memorabile, de la toate proiectele mele, la legătura cu marii poeți Grigore Vieru și Nicolae Dabija!

Mulțumesc domnului primar Ion Ceban și promit că voi reveni cu drag la Chișinău, respectând cu sfințenie dragostea pentru acest oraș și pentru oamenii săi, care m-au răsplătit mereu cu emoții, aplauze și împliniri!”, a mai adăugat Paul Surugiu – Fuego.

„Ne-am bucurat de concertul aniversar al artistului Paul Surugiu – Fuego și suntem bucuroși să-i oferim „Ordinul de Onoare al Municipiului Chișinău”, el fiind primul artist care primește această distincție! E o bucurie să știm că avem astfel de promotori ai orașului nostru și ne bucurăm să fim alături de un artist care de ani de zile se dăruiește artei! Îi dorim să înmulțească anii de carieră cu încă vreo 60 și să ne bucure cu muzica sa!”, a declarat Ion Ceban, primarul orașului Chișinău.