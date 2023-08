Fuego a dezvăluit dieta lui secretă. La ce alimente a renunțat: „Am slăbit 18 kilograme în mai puțin de o lună”

că se străduiește să fie în formă și impecabil pe scenă, apelând la diete și reușind astfel să piardă rapid kilogramele în plus.

Ce dietă ține Fuego

de kilogramele nedorite renunțând la alimentele nocive precum pâinea, dulciurile și grăsimile. A reușit să slăbească cu succes 18 kilograme într-o lună, preferând să consume alimente benefice pentru sănătate. Totuși, prioritatea lui Paul Surugiu rămâne să se simtă bine în propria piele fără complexe, în ciuda presiunii negative pe care societatea o poate exercita uneori.

„Da, am ținut, țin și voi mai ține. Am norocul și avantajul că dau foarte repede jos kilogramele, dacă mă țin de programul pe care mi-l setez și dacă am o motivație suficient de puternică să fac asta. Dietele mele, cele mai frecvente, sunt și foarte simple.

Pur și simplu mă abțin de la mâncat mult. Renunț la anumite alimente și complet la pâine, dulciuri, prăjeli, făinoase, grăsime. Mănânc carne slabă, salate și cantități mai mici la toate și pot slăbi foarte ușor așa. Recordul a fost în 2018, când am slăbit 18 kilograme în mai puțin de o lună. Cred că e important să facem ce simțim, să ne placă să fim în pielea noastră și să încercăm să nu avem complexe, indiferent de ce spune societatea!”, a mărturisit Fuego pentru .

Artistul consideră că mâncarea este artă

„Ăsta e un capitol vast. Îmi place mâncarea cu gust. Iubesc mâncarea gătită, în care se pune suflet, savoare și condimente aparte. Iubesc bucătăria românească, cea din Basarabia, cea chinezească, italiană și chiar anumite preparate mai exotice. Oricum nu sunt un om foarte pretențios. Mănânc cu aceeași bucurie și o pită cu slănină sau o roșie cu ceapă și brânză, la fel cum mănânc și ceva de fine dining sau cu stele Michelin. Cred că mâncarea e o expresie a firii noastre, o nesfârșită descoperire și dragul de a face acest proces special. Mâncarea nu e doar pentru supraviețuire, ea este artă!”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.