Gestul pentru care Smiley a fost criticat de fani, pe Internet. Ce i-a făcut Ginei Pistol: „Trebuia să îi răspundă cu un pumn”

Smiley, în vârstă de 40 de ani, este unul dintre cei mai , însă recent a fost criticat de fani, după gestul pe care l-a făcut față de Gina Pistol. Artistul a publicat marți, pe Instagram, un clip video de 17 secunde în care și-a plesnit soția peste fund.

Internauții nu au așteptat prea mult și au asaltat secțiunea de comentarii, după ce Smiley a pus ca descriere „Cheia unei relații fericite” și trei emoji-uri care râd.

Smiley, criticat dur după gestul pe care l-a făcut față de Gina Pistol

Gina Pistol a intrat în jocul lui Smiley, însă nu a avut o reacție tocmai plăcută, ci cu un „Au” și un gest cu palma care imită durerea.

Clipul video publicat pe Instagram s-a viralizat rapid, fiind văzut, în 24 de ore, de 960.000 de persoane. La momentul publicării acestei știri, clipul video avea peste 30.000 de aprecieri și peste 600 de comentarii.

Fiind unul dintre cei mai apreciați artiști din România, gestul a fost văzut ca fiind deplasat de multe persoane.

„Urât gest!!! Fără cuvinte mai bine, că aș avea mai multe”. „Nu prea i-a plăcut trendul Ginuței”, „Cred că e doar o manifestare a cretacicului”, „D-le Smiley, oricât de mulți bani ai fi primit pentru acest video, nu mă așteptam ca tu să faci acest gest care nu te reprezintă, în mod deosebit, în public… păcat…”, „Aia a zis au. Ce țăran ești. Păi să fii sigur că nu mai mănânci mâncare caldă două săptămâni”, „Unde-i finețea gestului? Gina… sper că ai găsit tigaia”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care Smiley le-a primit la clipul video publicat pe Instagram.

Cum au reacționat fanii de pe Facebook, la același clip video publicat de Smiley

Același clip video a fost publicat de Smiley și pe Facebook, unde, la momentul publicării acestei știri, a fost vizionat de peste 1,6 milioane de persoane, apreciat de peste 49.000 persoane și are peste 1.400 de comentarii. Aici, unii internauți sunt de partea artistului, chiar dacă pe Instagram acesta a fost criticat pentru gest.

„Ar fi și mai trist ca o femeie frumoasă să stea așa, iar bărbatul ei chiar sa nu aibă o reacție … în condițiile în care iubirea este și jovială, și imatură, prostuță… câteodată! Cei care se simt jenați de clip n-au înțeles de fapt nimic din mesajul transmis!”, Același lucru face și soțul! Dar și eu! Doar că eu nu am fesierii lui pe mine mă doare! Și când am zis că am scăpat, vine și moțată mica de 5 ani și îmi trosnește și ea una tot din iubire”, Și eu aș răspunde la fel de fiecare dată…că doar și bărbații au un dos…”, sunt alte câteva comentarii de pe Facebook.