Gina Chirilă și Bogdan Vlădău s-au despărțit după 11 ani de relație: „Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru”

După 11 ani de relație, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău s-au despărțit. Ei erau căsătoriți de șapte ani și au împreună o fetiță. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a transmis că au luat decizia de comun acord și că vor continua să se susțină reciproc pentru creșterea copilei.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău nu mai formează un cuplu

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, . Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru.

Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru”, a transmis Gina Chirilă.

Bogdan Vlădău a înșelat-o pe Gina Chirilă

În urmă cu mai mulți ani, Bogdan Vlădău a fost surprins cu o altă femeie, Gina mărturisind atunci că l-a iertat.

„Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. . Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă așa cum fac eu, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”, a povestit Gina Chirilă, în urmă cu mai mulți ani, în podcastul lui Cătălin Măruță.