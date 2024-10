Ioana Ginghină, noi dezvăluiri despre divorțul de actorul Alexandru Papadopol. „Am fost sigură că o să pierd...”

După nu mai puțin de 12 ani de căsnicie, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțaț, la cererea lui. Actrița a făcut dezvăluiri despre perioada confuză, plină de frici, care a urmat după decizia lui Alexandru Papadopol de a divorța.

Despre tot ce a simțit în acele momente dificile, dar și despre cum arată viața ei acum, Ioana Ginghină a vorbit în podcastul „Vorba lui Jorge”.

„Nu mai e nimeni care să mă poată răni”

În 2019, Ioana Ginghină și au divorțat. A urmat o perioadă în care actrița a trăit cu o frică enormă de a pierde casa în care cei doi au locuit, din lipsa banilor.

„Eu când a plecat Alexandru am fost sigură că o să pierd casa, trebuia să o împart. Nu aveam banii să plătesc jumătate de casă. Era clar. Pierd tot ce am construit în viața asta. Adică eu credeam că am casă, familie, copil și aveam senzația că doar am rămas eu cu copilul și cumva, când ușor-ușor au venit și banii, am reușit să rămân totuși cu casa, să plătesc jumătate din ea, am început să prind aripi și acum nu mai e nimeni care să mă poată răni”, a mărturisit vedeta, potrivit .

Declarații despre relația cu actualul soț

a făcut declarații și despre noua sa relație, în care mărturisește că se simte mult mai bine decât în cele precedente. Actrița și actualul ei soț, Cristi Pitulice, s-au căsătorit anul trecut, în septembrie, după mai bine de 3 ani de relație.

„Ce pot să spun e că e mult mai liniște și pace în relația asta. Și nu neapărat că mă certam în celelalte relații dar pur și simplu că acum mă simt eu foarte bine cu mine. Probabil nu mai trebuie să demonstrez nimănui nimic și cumva sunt mai relaxată. Nu mă puteam liniști să stau cu mine, adică îmi venea să ies, să cunosc, să socializez și cumva eu mergeam și la psiholog în perioada aia pentru că eu am mers la psiholog de când mi-a zis Alexandru că vrea să divorțeze și până a venit pandemia”, a povestit Ioana Ginghină.

De asemenea, actrița și-a lăudat actualul soț, descriindu-l drept o persoană pricepută la toate.

„M-am liniștit, e bine. Să știi că și el e mai de casă. E bărbat d-ăsta pe cale de dispariție, știe să facă de toate, tâmplărește, face chestii și prin curte. Avem grădina de legume pe care el o întreține. E foarte de casă, așa, din toate punctele de vedere”, a mai mărturisit actrița.