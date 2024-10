Irina Fodor e mega-rușinată de gestul pe care l-a făcut la Asia Express: “Recunosc, mă simt vinovată!”

a mărturisit că se simte extrem de rușinată de un gest pe care îl face în emisiunea . Însă, nu are încotro …

Prezentatoarea emisiunii, care îi însoțește pe concurenți în cele mai inedite destinații, are grijă mereu să îi încurajeze, să le ofere un zâmbet sau o îmbrățișare. Însă, deși este mereu cât se poate de drăguță cu toată lumea, Irina recunoaște că uneori se simte destul de prost atunci când face un anumit gest.

Cu ce problemă s-a confruntat Irina Fodor la filmările Asia Express

Irina Fodor s-a confruntat cu tot felul de probleme, dar cea mai gravă dintre ele a apărut când s-a filmat sezonul trecut al emisiunii, atunci când a dezvoltat o alergie severă la soare. De atunci, îndrăgita prezentatoare trebuie să aibă mare grijă, să nu se expună prea mult.

Ea a povestit că atunci când soarele era foarte puternic, era nevoită să folosească o umbrelă pentru a se proteja. Irina a spus că în acele momente s-a simțit extrem de rușinată.

„Este un moment în care mă simt foarte rușinată față de concurenți”

Prezentatoarea emisiunii de la Antena 1 a povestit că se simte prost că ea are parte de acest privilegiu, iar echipele trebuie să stea în soare. Însă, face acest lucru doar la sfatul medicului.

„Eu acum 2 ani am făcut o alergie foarte puternică la soare, eram în Mexic. Dar ceva foarte rău, adică a fost greu de ținut sub control. Ideea este că de atunci am promis doctorului că o să stau cât pot de cuminte și chiar dacă am factor de protecție, dacă simt că arde foarte tare o să-mi iau umbrela.

Momentul în care decid să iau umbrela este un moment în care mă simt foarte rușinată față de concurenți, pentru că ei stau acolo cu tot soarele acela în cap și curg apele pe ei și le e, probabil, la fel de rău precum îmi e și mie. Dar știu că dacă nu fac treaba asta nu știu cum o să arate a doua oară reacția alergică. Poate să fie ceva mult mai agresiv și e riscant să fac asta. Dar da, recunosc: mă simt vinovată!”, a spus Irina Fodor, potrivit .