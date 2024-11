Irinel Columbeanu, emoționat până în lacrimi! Ce sumă de bani i-a trimis Irinuca, fiica lui, la azil

, Irina, trăiește în America alături de mama ei. Ea i-a trimis bani tatălui său, aflat în azil, iar gestul l-a emoționat profund pe Irinel, care așteaptă să iasă la pensie în curând.

Ce sumă a primit Irinel Columbeanu de la fiica sa în azil

Fostul afacerist a pierdut întreaga sa avere, iar viața sa s-a dat peste cap. Problemele de sănătate din ultimii ani îl obligă să petreacă o perioadă în azil, dar nu dispune de resurse financiare pentru a acoperi costurile. Irinel nu a beneficiat de o pensie și va primi ajutor financiar de la stat abia peste o lună.

„Nu am pensie acum, până la sfârșitul anului am să primesc și prima pensie. Eu sper că în luna octombrie cumva, sau noiembrie. Dau o bere la prima pensie și sper să o bem împreună”, a mărturisit Irinel Columbeanu, în cadrul podcastului „Fiță cu Adiță’.

Irinuca i-a transferat suma de 200 de dolari pentru a-l ajuta, scrie .

Costurile lunare sunt între 3.000 și 4.000 de lei pe lună

La azil, costurile lunare se situează între 3.000 și 4.000 de lei pe lună. Cu toate că nu are mijloacele financiare pentru a rămâne acolo, proprietarul azilului din Ghermănești a menționat că nu poate să-l dea afară, întrucât sunt prieteni vechi de mulți ani.

„El acum trăiește dintr-o pensie de nici 20 de milioane, de unde să aibă bani să plătească?! Speră să-l ajute prietenii, cei de la televiziune (că el niciodată nu a cerut bani ca să vină în emisiuni), și domnul Becali, în ultimă instanță.Tot Gigi Becali a dat bani și pentru Zina, vreo 10.000 de euro, pentru că nici la ea nu avea cine să plătească azilul. Acum eu sunt într-o situație ingrată, pentru că nici nu pot să dau un om afară în așa stare, nu mă lasă inima, dar nici să-l țin la infinit fără bani nu am cum. Mi-e imposibil. Îl țin și eu gratis o lună-două!Eu îl cunosc pe Irinel și ne leagă o prietenie sinceră, pentru că și tatăl lui a fost tot la noi internat, pe ultima perioadă a vieții. Nu puteam să nu-l găzduiesc atunci când am aflat în ce stare este și că are nevoie de ajutor de urgență”, a declarat Ion Cassian pentru Click!.