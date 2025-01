Kate Middleton ar putea fi în curând prima prințesă de Wales care acordă mandate regale, după 115 ani. Ce înseamnă asta pentru firmele sale preferate

Nici măcar prințesa Diana, care a devenit prințesă de Wales în 1981, nu a dat companiilor sigiliul ei oficial de aprobare când a deținut titlul.

Kate ar putea căpăta în curând un privilegiu și mai oficial, iar toate firmele promovate de ea ar câștiga înzecit, anunță .

Nicio prințesă de Wales nu a mai dat un mandat regal din 1910

Mărcile asociate cu Kate, încă din 2010, au experimentat o creștere masivă a vânzărilor, iar fenomenul a început pentru prima dată cu rochia albastră Issa pe care a purtat-o ​​Kate pentru a-și anunța logodna cu Prințul William, în 16 noiembrie 2010 și a continuat până în prezent.

Acum, potrivit The Times, Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, și-ar putea pune puterea în spatele mandatelor regale, sigiliul oficial de aprobare acordat de familia regală mărcilor britanice pe care le susțin.

The Times a raportat că nicio prințesă de Wales nu a mai dat un mandat regal din 1910, nici măcar Kate, care a primit titlul în septembrie 2022 după moartea reginei Elisabeth. Ultima prințesă de Wales care a emis un mandat regal a fost viitoarea regină Mary, care le-a emis înainte ca soțul ei, George al V-lea, să urce pe tron ​​în 1910 — în urmă cu 115 ani.

Deși regele Charles a emis mandate ca prinț de Wales începând cu 1980, după ce s-a căsătorit în anul următor, soția sa, Prințesa Diana, care a devenit prințesă de Wales după căsătoria ei, nu a emis niciodată un mandat regal al ei.

Deși nu există un calendar stabilit pentru momentul în care atât Prințul, cât și Prințesa de Wales vor acorda mandate regale, The Times a raportat că surse apropiate de Kate au spus că ea „spera” că acest lucru se va întâmpla în curând: „Este dornică să recunoască abilitățile și industria britanice.”, potrivit presei.

Prințesa de Wales are un impact uriaș asupra mărcilor

Mandatele regale sunt emise pentru până la cinci ani și sunt date companiilor ale căror bunuri sunt vândute gospodăriei regale. Aceste companii devin membre ale Asociației deținătorilor de mandate regale și, prin urmare, se pot folosi de recomandările regale în legătură cu munca lor.

„Am văzut că Prințesa de Wales are un impact uriaș asupra mărcilor, adesea numit „efectul Kate””, a declarat pentru The Times Nicola Pink, fondatorul firmei de relații publice și marketing We Are Pink.

„Ceea ce face ca această asociere să fie atât de puternică este faptul că ea a fost percepută întotdeauna autentică – pentru că ea alege mărcile care-i sunt pe plac cu adevărat sau pe care vrea să le susțină.”

Un caz concret? Catherine Zoraida, un designer britanic de bijuterii ai cărui cercei au fost purtați de prințesa Kate în nenumărate ocazii. Ea a spus pentru The Times că efectul Kate asupra mărcii sale a fost „nebunesc”, adăugând că „Este ca o creștere cu 500% a vânzărilor ori de câte ori este văzută purtând o pereche de cercei”.

Decizia, în cele din urmă, va rămâne la latitudinea regelui Charles, deoarece monarhul domnitor decide cine din familia regală poate acorda mandate.

Un sigiliu regal oficial de aprobare ar servi doar pentru a spori și mai mult vânzările pentru orice companie britanică asociată oficial cu viitoarea regină.