Kate Middleton este așteptată la un eveniment sportiv. Ce se întâmplă dacă Prințesa de Wales va lipsi

este o mare fană a tenisului și participă în mod regulat la Wimbledon, dar nu se știe încă dacă anul acesta va lua parte la eveniment, pe fondul tratamentului său împotriva cancerului.

Ce se întâmplă dacă Prințesa de Wales va lipsi de la turneu

Recent, președintele All England Club, Debbie Jevans, a confirmat că „sunt flexibili” în ceea ce privește persoana care va prezenta trofeele în timpul finalei, dacă Kate Middleton nu va putea participa. Prințesa iese în mod tradițional pe Centre Court pentru a prezenta trofeele câștigătorilor finalei masculine și feminine, în calitate de patroană a All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), scrie .

„Sperăm că Prințesa de Wales va putea prezenta trofeele în calitate de patron al clubului, dar sănătatea și recuperarea ei este prioritară. Nu știm altceva. Tot ce am spus este că vom lucra cu ea și îi vom oferi cât mai multă flexibilitate posibil. Nu știu cine ar prezenta trofeele ca o alternativă – este ceva de luat în considerare mai aproape de eveniment, dacă este necesar. Rămânem flexibili. Când vom afla, ne vom gândi la ceea ce este corect să facem”, a mai precizat Debbie Jevans.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Kate Middleton

Amintim că, Prințesa de Wales a avut prima sa apariție publică de la diagnosticarea cu cancer, pe 15 iunie, la evenimentul Trooping the Colour. Cu toate acestea, consilierii regali subliniază că prezența ei nu înseamnă reluarea îndatoririlor regale.

„Ea a făcut ceea ce este bine pentru ea și se recuperează în privat acasă. Se descurcă cât de bine poate”, a declarat o sursă apropiată de casa regală pentru PEOPLE.

Într-un mesaj din 14 iunie, Kate Middleton , menționând că „învață să aibă răbdare”. Publicul este rugat să aibă aceeași răbdare până când Prințesa de Wales va primi aprobarea medicilor ei. Însă procesul de vindecare este în plină desfășurare.