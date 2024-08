Kate Middleton și Prințul William au fost forțați de fosta iubită a prințului să-și recunoască relația secretă în timpul jocului „Niciodată n-am...”

Prietenia lor transformată în dragoste fusese „învăluită în secret” înainte ca o mișcare strategică a fostei iubite a lui William să schimbe situația la o cină, când erau la facultate, arată .

Kate Middleton și Prințul William au locuit împreună înainte să admită că aveau o relație

Când s-au întâlnit ca studenți în primul an la Universitatea St. Andrews în toamna anului 2001, nu au început imediat să se întâlnească.

Aflați în relații cu alte persoane la acea vreme, cei doi au legat mai întâi o prietenie înainte de a deveni în cele din urmă un cuplu. Chiar și după ce se știa că se întâlneau de ceva vreme, le-a luat timp să confirme asta, scrie biograful regal Robert Jobson în noua sa carte, Catherine, prințesa de Wales.

„În rândul comunității studențești se știa că formau un cuplu”, scrie Jobson în noua carte, apărută pe 6 august.

În interviul despre logodna cuplului, în 2010, Prințul William a reflectat la timpul petrecut împreună în timp ce erau doar colegi de cameră cu alți câțiva prieteni, spunând: „Ne-am mutat împreună ca prieteni. Relația noastră a evoluat astfel, într-adevăr, ne-am văzut mai mult, am stat puțin mai mult și am făcut lucruri mult împreună.”

Fosta iubită a lui William i-a forțt să recunoască oficial relația

O vreme, relația dintre William și Kate „a rămas învăluită în secret”, scrie Jobson, până când „a avut loc un moment revelator în timpul unei cine cu prietenii la care a participat Carly Massy-Birch”, o fostă iubită a prințului William. Petrecăreții au decis să joace „Niciodată nu am…”, un joc care încurajează jucătorii să mărturisească experiențele anterioare.

„Poate fără să vrea, Carly a dezvăluit povestea secretă de dragoste a lui William cu Catherine, spre supărarea prințului”, scrie Jobson.

Biograful regal Katie Nicholl a detaliat, de asemenea, ce s-a întâmplat în acea noapte din 2002 în cartea sa The Making of a Royal Romance și cum, când a venit rândul lui Massy-Birch, „Ea a anunțat: „Niciodată nu am avut relații amoroase cu două persoane prezente în această cameră, „știind foarte bine că William era singurul care a avut această experiență, deoarece Kate stătea lângă el”, a spus un invitat la petrecere.

Oaspetele a adăugat că toată lumea a ost „șocată” de mișcarea lui Massy-Birch și că prințul William „i-a aruncat o privire fulgerătoare” și i-a șoptit: „Nu pot să cred că tocmai ai spus asta”.

„Știam că sunt împreună, dar a fost pentru prima dată când William a confirmat relația lui cu Kate în public”, a spus sursa.

Tensiunea nu a durat, iar Massy-Birch a fost invitată la nunta prințului William și a Prințesei Kate din 2011, alături de câteva dintre celelalte foste iubite ale prințului.