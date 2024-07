Kate și William i-au pus o poreclă adorabilă Prințului George chiar înainte de naștere. Cum își alintau primul născut

Prințul George î . Palatul Kensington a publicat cel mai recent portret regal al tânărului, o imagine alb negru, realizată chiar Kate Middleton.

Kate și William i-au pus o poreclă adorabilă Prințului George chiar înainte de naștere

Înainte de nașterea sa, Kate Middleton și Prințul William i-au găsit micuțului George o poreclă adorabilă, potrivit unui autor regal, scrie Express, citat de .

În calitatea sa de viitor moștenitor la tron, George are multe titluri, dar jurnalistul și autorul regal Robert Jobson a dezvăluit în cartea sa din 2013 „The New Royal Family: Prince George, William and Kate, The Next Generation” că a beneficiat de o poreclă interesantă, chiar înainte de a se naște.

Astfel, în timp ce se pregătea să-l nască pe George în iulie 2013, Prințesa de Wales tocmai ce își încheiase ultima apariție publică înainte de naștere, la parada regelui Trooping the Color. Urma concediul de maternitate. Totodată, William își elibera agenda, pentru a fi prezent atunci când „strugurașul” avea să apară pe lume.

Jobson a scris în carte: „Data viitoare când o vom vedea pe prințesa Kate va fi pe treptele spitalului, cu noul ei copil în brațe și cu soțul mândru lângă ea. Fără îndoială, nașterea primului copil va fi cea mai importantă realizare de până acum. Cei doi viitori părinți își alintă deja odorul ”mica bobiță de strugure”, sunt emoționați și nerăbdători.”

Prințul George a fost prezent la finala EURO 2024

Amintim că, ultima dată când a fost văzut în public, a fost pe 14 iulie, când și-a însoțit tatăl, pe Prințul William, la finala Campionatului European de Fotbal EURO 2024, dintre Anglia și Spania.