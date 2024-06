Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, a adus pe lume al treilea băiețel / A arătat prima poză cu micuțul

Larisa Drăgulescu, fosta soție , a dat o veste minunată pe rețelele de socializare. Ea a devenit mămică pentru a treia oară și a împărtășit cu entuziasm prima fotografie cu noul său membru al familiei.

Larisa Drăgulescu a născut un băiețel

În luna februarie a acestui an, la patru luni de la încheierea relației cu Marian Bogdan, al doilea soț al ei, că a găsit din nou dragostea. Totodată, ea exprima hotărârea de a nu mai dori să se căsătorească. Larisa mai are o fiică, Beatrice, în vârstă de 18 ani, și un fiu, Richard, în vârstă de 17 ani, din căsătoria sa cu gimnastul Marian Drăgulescu, scrie .

„M-a cucerit cu felul său de a fi. E un om normal, absolut normal și necunoscut, care m-a acceptat așa cum sunt, cu trecutul meu și cu cei doi copii pe care-i am deja. Am ales să fim împreună doar după ce mi-am dat seama că are intenții serioase. Și așa a apărut acest al treilea copil din viața mea”, spunea Larisa Drăgulescu.



Proaspăta mămică a fost nevoită să-și facă injecții anticoagulante în burtă

„M-am simțit bine în timpul sarcinii până acum. Doar în primele trei luni m-am simțit puțin rău, dar era ceva normal. Bine, nu pot să mă plâng, fiindcă, stări de vomă am avut doar de vreo 2-3 ori și cu injecțiile pe care mi le administrez singură, deja m-am obișnuit și nici nu mă mai dor. În perioada asta doar oboseala îmi da puțin bătaie de cap, în rest nu am probleme.

Obosesc extrem de ușor, dar probabil și din cauză că burtica mea deja este destul de mare. Emoții nu simt momentan. O să nasc prin cezariană de data aceasta. Nu știu cum este, dar sper să mă recuperez ușor și rapid. Cred că mă vor lua emoțiile atunci când voi naște. Nu am pofte! Mănânc normal doar că puțin mai mult”, mărturisea Larisa pentru Click!