Larisa Iordache a primit avansuri de la un bărbat. Care a fost reacția lui Cristian Chiriță: „Încerca prea mult...”

Larisa Iordache și Cristian Chiriță formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o adevărată poveste de dragoste unul alături de celălalt, motiv pentru care, la începutul acestui an, f . Lucrurile par să meargă tot mai bine între cei doi, însă, recent, sportiva a primit avansuri de la un bărbat. Cristian Chiriță a vorbit despre acest subiect. Iată cum a reacționat.

Reacția lui Cristian Chiriță, după ce un bărbat i-a făcut avansuri

Invitați în cadrul unui podcast, Cristian Chiriță și Larisa Iordache despre viața de cuplu. Fosta gimnastă a fost întrebată care a fost ultimul bărbat care a exagerat, însă a preferat să îl lase pe viitorul ei soț să răspundă la această întrebare.

„Asta-i lumea în care trăim. Acum vreo două, trei săptămâni s-a întâmplat”, a mărturisit fosta gimnastă.

„A avut o colaborare cu cineva și am simțit că acea persoană întrece limita. Ea când mergea la eveniment singură, ea și acea persoană vorbeau, iar când pleca și vedea că este singură, îi mai dădea un mesaj „Ce bine arătai”. Eu am văzut asta, dar și ea mi-a arătat, ea nu ascunde nimic de mine. Am văzut că întrece limita, încerca prea mult. Și i-am zis că ori îi scriu eu, ori se termină colaborarea și s-a terminat colaborarea”, a spus Cristian Chiriță, potrivit .

Cei doi își doresc să devină părinți

Chiar dacă au fost discreți cu privire la viața personală, aceștia au dezvăluit totuși că .

„Ne dorim să ne creăm familia noastră. De când am început relația pe care o avem am început cu gânduri serioase și am discutat ce anume ne dorim de la viața profesională și de la viața personală și ce ne dorim de la o relație și cu atât mai mult am intrat cu dorința de a nu ne pierde timpul pentru că nu are rost să ținem un om pe loc, având în vedere că sunt atâți oameni pe lumea asta. Se pare că am găsit ceva potrivit amândoi. Suntem foarte deschiși unul față de altul pentru că comunicarea este cheia”, a spus Larisa Iordache.