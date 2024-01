Când vrea Larisa Iordache să organizeze petrecerea nunții cu Cristian Chiriță / Ce a spus fosta gimnastă cerută în căsătorie pe 1 ianuarie: „Ne dorim...”

Larisa Iordache, în vârstă de 27 de ani, , a spus marele „DA” în prima zi a anului acesta. Alături de Cristian Chiriță, Larisa trăiește o adevărată poveste de dragoste și este gata să facă pasul cel mare.

În urmă cu ceva timp, Larisa Iordache , motiv pentru care a mărturisit că are foarte multe lucruri în comun cu bărbatul de lângă ea.

Larisa Iordache, detalii despre organizarea nunții

Sportiva a mărturisit că ea și Cristian nu vor face anul acesta nunta, pentru că au prea multe lucruri de făcut și nu ar avea timp pentru a se pregăti ca la carte.

„Cununia civilă și cununia religioasă la anul o să o facem pentru că ni se pare prea mult dintr-odată. Mi se pare că dacă faci totul odată sunt prea mulți pași. El are turneu, are de jucat, eu competiții cu copiii, nu, e prea mult. Ne dorim ca toți oamenii care vin să se distreze, să fie foarte bine”, a mărturisit Larisa Iordache.

Într-un interviu, Larisa Iordache a spus că are o conexiune de-a dreptul specială cu Cristian și că îl consideră sufletul pereche.

„Cred că este. Suntem asemănători sufletește, cât și emoțional. Dar asta se vede și din acțiunile noastre pe care le facem unul față de altul și față de oamenii dragi nouă. Cred că ar putea fi… Eu niciodată nu am dat vreun pronostic, să spun așa, din niciun punct de vedere. Dar cred că, din punctul acesta de vedere al partenerului meu, al lui Cristian, da, poate fi sufletul meu pereche”, a mărturisit ea, potrivit .

Cum a decurs prima întâlnire dintre Larisa Iordache și Cristian Chiriță

La început, Larisa Iordache nu era pregătită pentru o relație, dar Cristian Chiriță a știut cum să îi fie alături în acea perioadă și i-a oferit spațiul de care a avut nevoie.

„A fost super friendly (n.r. prima întâlnire), pentru că am fost eu să îi duc un croissant cu migdale. Într-adevăr, el mi-a scris primul, dar eu am făcut primul pas să ne vedem, pentru că eu am luat-o ca și o prietenie, desigur. Nu eram eu în momentul în care voiam să am o relație. El a înțeles acest lucru și m-a făcut să îmi placă de el, să mă îndrăgostesc de el, pentru că mi-a oferit spațiul necesar de care aveam nevoie. Nu m-a presat absolut deloc și a fost el însuși și asta mi-a plăcut cel mai mult”, spunea în trecut Larisa Iordache.