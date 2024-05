Larisa Iordache și Cristian Chiriță își doresc să aibă un copil: „Ne dorim să ne creăm familia noastră”

Larisa Iordache se numără printre cele mai cunoscute gimnaste de la noi din țară. În vârstă de 27 de ani, aceasta trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de sportivul Cristian Chiriță.

După ce în luna ianuarie a fost cerută în căsătorie, acum și vorbit despre dorința de a avea copii.

Ce spune Larisa Iordache despre dorința de a deveni mamă

Cu toate că de-a lungul timpului a păstrat o parte din viața personală departe de ochii curioșilor, fosta campioană olimpică se bucură acum pe care o simte alături de persoana iubită cu fanii săi.

În cadrul celui mai recent interviu, Larisa Iordache a făcut câteva dezvăluiri în ceea ce privește apariția unui copil în viața lor.

„Ne dorim să ne creăm familia noastră. De când am început relația pe care o avem am început cu gânduri serioase și am discutat ce anume ne dorim de la viața profesională și de la viața personală și ce ne dorim de la o relație și cu atât mai mult am intrat cu dorința de a nu ne pierde timpul pentru că nu are rost să ținem un om pe loc, având în vedere că sunt atâți oameni pe lumea asta. Se pare că am găsit ceva potrivit amândoi. Suntem foarte deschiși unul față de altul pentru că comunicarea este cheia”, a mărturisit Larisa Iordache, potrivit .

Cât despre gesturile cu care Cristian Chiriță o surprinde, sportiva a spus: „Este foarte atent la detalii, foarte răbdător, foarte romantic, și știe să te surprindă. Acum câtva zile, am fost să mâncăm ceva în oraș, iar eu am dispărut puțin de la masă, pentru că m-am dus până la baie, iar el , și când am venit la masă m-am trezit cu buchetul de flori lângă mine. Mai sunt momente când eu sunt în timpul antrenamentului cu copiii și mă sună curierul deși eu nu am comandat nimic și mi se spune «Soțul dvs. v-a trimis un buchet de flori». Îmi trimite flori când sunt la muncă îmi comandă de mâncare face tot felul de gesturi față de mine și are grijă de mine”.

Cum se înțelege Cristian Chiriță cu tatăl Larisei Iordache

În cadrul interviului aceasta a mai fost întrebată cum se înțelege partenerul său cu tatăl ei.

„Tata de el, îi place foarte tare, ei doi comunică chiar și când nu sunt eu prezentă, ceea ce mi se pare foarte frumos, se înțeleg foarte bine și asta mă bucură foarte tare. Avem însă foarte puțin timp împreună la dispoziție și e greu să găsim timp și pentru ceilalți, acesta e cel mai greu lucru să ne împărțim timpul. Eu cu părinții lui mă înțeleg extraordinar”, a mai spus Larisa Iordache.