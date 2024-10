Laura Cosoi are probleme de sănătate. „Nici acum nu mă simt prea bine”

ra o vedetă foarte îndrăgită din România, dar acum nu se află deloc într-o etapă prea fericită din viața ei și se confront cu probleme de sănătate. Cu toate acestea, prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” nu și-a luat concediu pentru a continua filmările care erau deja programate.

Ce problemă are

Vedeta a devenit de curând mamă pentru a patra oară. La doar câteva zile după ce a adus pe lume o fetiță, ea s-a întors la filmări, ceea ce arată cât de dedicată este ea față de cariera ei. Dar, actrița se confruntă cu probleme de sănătate care îi pune progresul la încercare, scrie

le-a transmis fanilor ei că nu s-a simțit prea bine și că a avut o durere puternică de stomac. Din păcate, ea nu poate lua medicamente pentru a-I ameliora durerea pentru că alăptează. Astfel, ca o alternativă a pastilelor, Laura a decis să urmeze un tratament natural și a luat câteva linguri de orez.

„Am făcut o criză de stomac azi noapte și nici acum nu mă simt prea bine, dar am reușit să ajung să îmi împrospătez blondul pentru că urmează o perioadă de filmări și ședințe foto pentru film. (…) Am crezut că nu o să pot să filmez azi dar m-am mobilizat și mă bucur, pentru că am niște invitați minunați. Am luat-o și pe Aida cu mine că nu am reușit să las lapte acasă”, a spus Laura Cosoi.

Cu toate acestea, vedeta continuă să își pună familia și cariera pe primul loc, iar acest lucru este admirat de fanii săi.

Soțul o sprijină mereu

Laura Cosoi a declarat că soțul ei o sprijină necondiționat în fiecare moment al vieții și că îi oferă sprijinul emoțional de care are nevoie, în special în perioadele dificile.

„Tăticul chiar e curajos, și a zis cineva: ăsta da bărbat! Îți dai seama că e greu cu atâtea femei care vorbesc încontinuu. Încă Aida nu verbalizează, dar e foarte vocalistă, așa își cere dreptul, dar în principal el este cel care ne susține, ne încurajează, ridică moralul, ne îmbrățișează, ne șterge lacrimile, el e omul nostru de bază”, a declarat Laura Cosoi într-un interviu.