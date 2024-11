Laurențiu Reghecampf, plângere penală împotriva Anamariei Prodan. Antrenorul susține că i-au dispărut bunuri în valoare de 600.000 de euro

Un nou scandal a izbucnit între Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Antrenorul de fotbal a depus o plângere penală în care acuză că i-au dispărut bunuri în valoare de peste 600.000 de euro. Printre obiectele reclamate ca fiind posibil înstrăinate de fosta soție se numără un automobil Ferrari 488 GTB, evaluat la 300.000 de euro, un Mercedes-Maybach S500, evaluat la 200.000 de euro, o barcă de 100.000 de euro și un skyjet. Aceste bunuri se aflau în proprietatea comună cu soția sa, Anamaria Prodan.

”Astăzi dimineață am făcut plângere penală, pentru că nu știu unde este Ferrari, nu știu unde este barca. Aveam un ATV, un skyjet, care nu mai sunt la proprietate. Maybachul este trecut de pe firmă pe persoană fizică fără să mă anunțe pe mine, noi fiind în firmă 50 / 50”, a spus Laurențiu Reghecampf, potrivit , completat de avocatul său.

Impresara a sublinat că nu există încă o împărțire legală a bunurilor, sugerând că plângerea soțului său este nejustificată.

”Reghe are timp liber. Mult. Săracul. Avocatul meu va vorbi despre tot ce vreți să știți. Eu nu am timp de așa ceva. Eu am o super gală de box de organizat la Craiova. Iubitul meu, Ronald Gavril, luptă pentru titlul mondial. Vrem să facem ceva unic în Craiova. Vă pup și vă mulțumesc și vă rog să nu mă mai asociați în absolut nimic legat de Reghecampf”, a spus Anamaria Prodan, citată de .

Avocatul impresarei a confirmat că niciunul dintre bunuri nu a fost înstrăinat, deși au fost mutate.

”Sesizarea organelor de urmărire este un drept constituțională, în cazul în care ai convingerea fermă că s-au săvârșit fapte de natură penală! Dar sesizarea pentru furt trebuie făcută doar în cazul în care ai făcut minime diligențe de identificare a lipsei anumitor bunuri! În cazul nostru, oricare din încă soții Reghecampf, atâta timp cât nu a existat separație de bunuri sau un partaj voluntar/judiciar, trebuie să se întrebe unul pe celălalt (fiind separați în fapt) dacă nu cumva unul sau mai multe bunuri deținute în coproprietate au fost mutate. Spre exemplu, poate Ferrari-ul a fost mutat de soție (încă, conform legii) din parcarea din fața porții, în parcarea din spatele casei. Sau, spre exemplu, o anumită barca a fost ancorată la un ponton a unei prietene, de asta nu poate fi văzută pe lângă casă. În acest sens, sugerăm ca sesizarea organelor de urmărire penală să nu se facă în derizoriu, căci, altfel, se săvârșește infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare și se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani. Totodată, ținem să-l asiguram pe dl Reghecampf ca autoturismul Ferrari și ambarcatiunea sunt bine, în continuare în proprietatea comuna a soților și cei 400.000 euro invocați nu mai pot reprezenta un prejudiciu”, a declarat Oleg Burlacu.