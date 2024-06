Licitație pentru celebrii pantofi ai lui Elvis Presley. Suma fabuloasă pentru care s-au vândut

Celebra perechea de pantofi din piele întoarsă albastră purtată de Elvis Presley a fost vândută la o licitație din Marea Britanie. Cântărețul a purtat această pereche pe scenă și în afara ei în anii ’50, inclusiv în timpul unei apariții la emisiunea de televiziune a lui Steve Allen. De asemenea, Elvis a și cantat despre aceasta pereche de pantofi legendară.

Elvis Presley’s iconic blue suede shoes have sold for more than $150,000.

Pantofii au fost vânduți de casa de licitații Henry Aldridge & Son din Devizes, la un preț de bază de 95.000 de lire, ajungând la 120.000 de lire cu taxe și TVA inclus. Detaliile despre cumpărător nu au fost divulgate. În cazul licitațiilor de obiecte memorabile, adesea identitatea cumpărătorilor rămâne confidențială sau nu este dezvăluită public fără acordul acestora.

Blue Suede Shoes worn by Elvis Presley sold at auction for more than $150,000.

