Liviu Vârciu a scăpat de datoria de zeci de mii de euro pe care o avea la Nea Marin: „Am plătit cu vârf și îndesat, dar și ceva peste!”

a reușit să îi achite lui Nea Marin datoria de 50.000 de euro, bani pe care i-a folosit pentru finalizarea lucrărilor la vila din Otopeni.

Între Nea Marin și Liviu Vârciu s-a legat o frumoasă prietenie

Liviu Vârciu și Nea Marin au legat o frumoasă prietenie, pe parcursul emisiunii „Poftiți pe la noi” de la Antena 1. Gazda emisiunii a fost impresionată de faptul că Liviu Vârciu nu mai dispunea resursele necesare pentru a-și încheia construcția vilei din Otopeni, conform

„Liviu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă, în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie.

Nu exista săptămână, în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem. Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, a povestit Nea Marin pentru Viva.

„Eu și Liviu suntem cum ne știți! Ca șoarecele și pisica! De la început am fost așa și cred că așa o vom ține cât vom fi pe pământ. Noi nu putem să fim altfel, căci ne cunoaștem unul pe celălalt foarte bine, iar Liviu știe cum reacționez eu și caută mereu să mă încurce”, a mai spus Nea Marin.

Liviu Vârciu: „În sfârșit, i-am plătit datoria lui Nea Marin”

a muncit mult în ultimii ani pentru a achita datoria, care după spusele prietenilor, ar fi fost de 50.000 de euro. „În sfârșit, i-am plătit datoria lui Nea Marin, cu vârf și îndesat, dar și ceva peste. Nu mai am să îi dau, toată lumea mă întreabă. Mi-e tare drag, m-a ajutat, am filmat mult cu el, pentru emisiunea de la Antena 1, am stat mult timp plecat de lângă familie, m-am întors recent la soție și copii, sunt foarte obosit”, ne-a spus Liviu Vârciu, exclusiv pentru Click!