Cântăreața celebră din România care i-a sucit mințile lui Liviu Vârciu. Ea este, de fapt, prima femeie de care artistul s-a îndrăgostit

a dezvăluit care e, de fapt, prima femeie de care s-a îndrăgostit. Deși, în trecut a declarat că a fost marea s-a iubire, iată că nu e așa. Vârciu a fost super îndrăgostit de o artistă celebră de la noi.

Prima femeie de care s-a îndrăgostit Liviu Vârciu

Chiar dacă s-a iubit cu mai multe femei celebre, prima și marea sa iubire a fost nimeni alta decât Claudia Pătrășcanu. Prezentatorul TV a cunoscut-o pe vremea când aceasta era adolescentă.

El a recunoscut, în urmă cu mai mulți ani, că este prima femeie pe care a iubit-o cu adevărat și că s-a dedicat trup și suflet relației cu aceasta, însă, într-un final, destinul nu i-a vrut împreună până la final.

”Pe Claudia o cunosc de când era foarte mică. L-am iubit foarte mult pe tatăl ei, de la el am învățat să cânt la acordeon. Am iubit-o foarte mult și pe ea, când era mică. Ea este prima mea iubire, prima oară de ea m-am îndrăgostit. I-am făcut și o seară romantică, cu petale de trandafir. Și le-am pus în pat, cu inimioare. Am și filmat. Când vine a mea Claudia zice – Și acum mizeria asta cine o strânge?”, a mărturisit Liviu Vârciu în trecut, potrivit .

Liviu Vârciu s-a căsătorit în această vară cu Anda Călin

În prezent, Vârciu e căsătorit cu Anda Călin. Nunta au făcut-o în acest an. Cei doi au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel. Însă, artistul mai are o fată în vârstă de 22 de ani, dintr-o relație anterioară.