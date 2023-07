Liviu Vârciu, probleme cu legea: „Nici nu mi-am dat seama” / Polițiștii nu l-au lăsat să scape basma curată

Liviu Vârciu prins pe picior greșit de către oamenii legii, care nu au stat la discuții și l-au sancționat imediat. Acesta a fost oprit în trafic și tras pe dreapta pentru că a depășit viteza legală, relatează .

Liviu Vârciu, tras pe dreapta de polițiști

obișnuiește să își țină la curent fanii din mediul online cu ce se întâmplă în viața lui și la fel a făcut și recent, când a avut parte de o peripeție pe șoselele din București. Vedeta le-a mărturisit internauților că a încălcat legea și a fost imediat sancționat de către polițiști. Mai exact, acesta a fost oprit în trafic și tras pe dreapta pentru faptul că a depășit viteza legală.

Polițiștii au fost vigilenți și nu l-au lăsat pe Liviu Vârciu să scape basma curată, după ce a condus cu 33 de km/h peste viteza legală. Vedeta Antena 1 a primit amendă patru puncte, însă întâmplarea nu l-a supărat. Mai mult, acesta chiar i-a felicitat pe polițiști pentru atenție și le-a aplaudat promptitudinea.

„M-a oprit poliția!(…) Nici nu m-am prins când am avut 80, la 83 (n.r. viteză) m-au prins. Mi-au dat amendă patru puncte. Nici nu mi-am dat seama. Mașina asta merge de nici nu-ți dai seama când prinzi 80. Trebuia să-mi iau un tractor în care să simt că am 83. Am avut 33 de kilometri peste. Aia e. Foarte bine că stau pe stradă (n.r. polițiștii).

(…) Lăsând gluma la o parte… Foarte bine că stau pe stradă și seara. Bravo lor. Nu am nimic cu nimeni, dar bravo lor. Suntem mai în siguranță. Dacă îmi luau permisul nu cred că mai spuneam treaba asta, dar suntem mai în siguranță”, le-a povestit internauților.