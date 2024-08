Lora, schimbare radicală de look! Motivul pentru care a renunțat la părul blond: „Acum e momentul”

Lora, în vârstă de 41 ani, este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. De-a lungul timpului, ea s-a făcut remarcată atât pieselor lansate pe YouTube, cât și prin intermediul aparițiilor pe scenele din România.

Printre piesele pe care le-a lansat și au ajuns la inimile românilor amintim „Dor Să Te Ador”, „Ne potrivim”, „Fără El”, „Un Vis”, „Arde” și multe altele, strângând astfel milioane de vizionări.

Lora a renunțat la părul blond. De ce și-a schimbat look-ul

Recent, în cadrul unui interviu, Lora a dezvăluit motivul pentru care a renunțat la părul ei blond. Cunoscuta artistă a simțit nevoia de o schimbare, alegând o nuanță de roșu pentru că are ochii verzi, iar tenul este un pic măsliniu.

„Am simțit nevoia să fac o schimbare pentru că am aflat că există niște măști colorate care după câteva spălări se duc. Și am spus; ‘acum e momentul, trebuie să mă joc și eu puțin cu niște culori’. Am ales roșu pentru că am ochii verzi și tenul este un pic mai măsliniu și m-am gândit că s-ar putea să arate bine. Atât de multă lume îmi spune că îmi stă bine, așa încât o să mai rămân o perioadă cu această culoare”, a spus Lora, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Lora, despre copilăria sa: „Mă strigau cocostârca”

În prezent, Lora se bucură de un real succes pe plan profesional, fiind urmărită peste un milion de persoane pe rețelele de socializare, însă, până să ajungă aici, a trecut prin mai multe etape grele ale vieții. De exemplu, în copilărie, , pentru că cei din jurul ei se luau de felul în care arată și o strigau „cocostârca”.

„Când eram copil, eram pentru că alții m-au făcut să cred că fundul meu este un defect, că sunt stricată, că picioarele mele au o problemă. Mă strigau „cocostârca” la un moment dat, pentru că purtam pantaloni scurți de blug și cu bocanci.

Ulterior, nu m-a mai interesat. A trebuit să mă maturizez un pic ca să-mi dau seama că fundul meu nu este un defect”, a spus Lora acum ceva vreme.