Mama fostei ispite, Bianca Pop, rupe tăcerea: „ Ea a vrut să sară pe geam ”

Bianca Pop, fosta ispită la „Insula Iubirii”, a fost internată la spitalul de Psihiatrie, în urma înrăutățirii stării sale de sănătate. După ce a lansat o serie de acuzații la adresa familiei sale, distribuite prin intermediul rețelelor de socializare, mama vedetei face dezvăluiri neașteptate despre aceasta.

Geta Pop: „Ea are o depresie”

Mama ispitei a menționat că în cantități mari, precum și substanțe interzise, adesea expunându-se riscului. Geta Pop a infirmat acuzațiile fiicei sale și a decis împreună cu fratele vedetei să apeleze la ajutorul spcialiștilor. Potrivit familiei, bruneta a suferit o criză din cauza administrării substanțelor halucinogene, relatează

„N-a bătut-o nimeni. Am plecat cu fiul meu să o ducem acasă. Ea a început să urle pentru că se droghează de câteva luni și a slăbit 18 kilograme și normal că am chemat Poliția și Salvarea, că altfel nu o puteam duce, ca să o detoxific. Ea se droghează și bea, e grav bolnavă. Ea a vrut să sară pe geam, a locuit la etajul 10 și băiatul meu a trebuit să o imobilizeze, dar în niciun caz să o lovească. Ea are o depresie”, a transmis Geta Pop, mama Biancăi Pop, la Antena Stars.

Punctul de vedere al ispitei

Declarațiile venite de la sunt contradictorii cu cele ale mamei. Ea susține că a fost internată forțat și agresată de fratele său.

„Pe mine m-a adus mama mea la nebuni, pentru că eu am slăbit 15 kilograme.Dar nici nu sunt 15 kilograme, uitați-vă în ce fel de condiții de boschetară stau.Ferească-mă Dumnezeu de nebuni. Păi aici știți ce fel de oameni sunt?! Și frate-miu m-a bătut, a venit Poliția și Poliția m-a dus la nebuni(…). La nebuni a fost mama mea. Din acest moment pentru mine mama mea a murit”, a declarat Bianca, pe social media.