Melania Trump a impresionat cu ținuta pe care a afișat-o la ceremonia de învestire a președintelui Donald Trump. Prima Doamnă a Statelor Unite a apărut la eveniment îmbrăcată într-un palton negru, lung, o pălărie cu boruri largi și pantofi stiletto.

Melania Trump a venit îmbrăcată, la , într-un palton negru, lung, la două rânduri de nasturi care îi evidenția talia. Pălăria cu boruri largi, cu bordură albă, a dat costumației o notă interesantă, în ton cu gulerul gulerul alb clasic.Prima Doamnă a purtat cu tocuri stiletto negri și mănuși negre din piele.

Ținuta a fost analizată de doi dintre cei mai apreciați români ai momentului. Neculai Stanciu și Vladimir Tătaru sunt de părere că Prima Doamnă a SUA a făcut senzație la eveniment. Ținuta Melaniei Trump a fost admirată de cei care au urmărit imaginile de la ceremonie. În opinia lui Neculai Stanciu, ținuta pe care a ales-o Prima Doamnă a fost cea mai potrivită pentru revenirea în atenția opiniei publice. Soția lui Donald Trump a avut o prezență elegantă, care i-a dat un aer sobru, în ton cu momentul.

„Dacă facem strict referire la ziua de astăzi, a investirii lui Donald Trump, Melania poartă o ținută elegantă, într-o nuanță închisă, foarte bine structurată. Paltonul lung, cu croială clasică, se asortează perfect cu mănușile negre și pantofii stiletto, dându-i un aer rafinat și sobru. Dacă m-aș fi ocupat de styling-ul ei, tot la culoarea navy blue m-aș fi oprit. Și apropo de pălărie, cred că în momentul de față e singura care poate să susțină un styling cu pălărie”, a comentat Neculai Stanciu, citat de Fanatik.

Neculai Stanciu a recunoscut paltonul ca fiind creația designerului american Adam Lippes. Pălăria, cu panglică albă, a fost realizată de Eric Javits, tot un designer american. Cunoscutul stilist a mai afirmat că apariția Melaniei Trump a fost în stilul său, bine-cunoscut, care îmbină clasicul cu modernul.

„Această apariție transmite o combinație de eleganță și autoritate, tipică stilului ei bine-cunoscut, care îmbină clasicul cu un aer modern. Alegerea culorilor și accesoriilor sugerează o ținută potrivită pentru un eveniment formal. Este, fără îndoială, o ținută ce atrage atenția prin detaliile simple, dar de impact”, a declarat stilistul Neculai Stanciu.

