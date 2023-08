Mesajul tranșant al lui Jador, după ce mai multe persoane au afirmat că ar avea cancer: „Nu sunt bolnav incurabil”

Jador, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, , după ce a apărut pe rețelele de socializare . Pentru a fi cât mai clară situația, artistul a venit cu câteva informații, după ce mai multe persoane au susținut că ar suferi de o boală incurabilă.

Acesta le-a povestit recent urmăritorilor săi că nu are cancer la colon, așa cum se spune, și a menționat totodată și motivul pentru care renunța la muzică din decembrie anul acesta.

Jador, mesaj tranșant pe rețelele de socializare

După , mai multe persoane au susținut că acesta ar avea cancer. Pentru a-i liniști pe fanii săi, Jador a publicat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica! Sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil! Nu am cancer la colon! Nu am alte boli. Sunt foarte bine, am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine”, a spus Jador prin intermediul unui clip video publicat pe TikTok.

De asemenea, artistul le-a adus la cunoștință susținătorilor săi și motivul pentru care din decembrie va renunța la muzică. Jador vrea să se mute la Bacău, pentru a se apuca de afaceri și să facă bani mulți.

„Mă las de muzică în decembrie, pentru că vreau să mă mut la Bacău, să mă apuc de afaceri și să fac bani mulți, atâta tot”, a mai spus artistul, conform .