Jador a ajuns de urgență la spital: „Vă anunț cu părere de rău că, cariera mea se încheie aici! 2023”

în cariera sa muzicală, însă vestea că artistul a anunțat retragerea din industria muzicală a stârnit un val de șoc printre fanii săi. Motivul din spatele acestei decizii neașteptate este starea de sănătate precară a cântărețului, care l-a determinat să facă o alegere dificilă. După ce a ajuns de urgență pe patul de spital, Jador a realizat că are nevoie de o pauză considerabilă pentru a se recupera în mod corespunzător.

Jador a ajuns pe patul de spital

Jador s-a pozat pe patul de spital, având o perfuzie la mână și un tub de oxigen. Artistul și-a informat fanii că în săptămâna următoare va lansa câteva piese și, cu sprijinul lui Dumnezeu, va depune eforturi pentru a se recupera cât mai repede și a reveni pe scenă, scrie .

„Vă anunț cu părere de rău că, cariera mea se încheie aici! 2023. Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite pentru jadorașii mei! Ultima piesă va fi în luna decembrie împreună cu managerul meu și toată echipa am deschis că sănătatea mea e mai importantă!

Anul ăsta, cât ne mai rămâne, sper ca Dumnezeu să mă mai țină în viață și să pot merge măcar la câteva concerte! In cazul în care nu o să mai fiu… vă dau vouă fanilor mei muzică gratis! Vă iubesc și sper să nu va supere acest mesaj. Aveți grijă de sănătatea voastră!”, a scris Jador pe rețelele de socializare.

Are o relație cu o tânără din Spania

pe plan sentimental, afirmând că a găsit jumătatea perfectă. Artistul a dezvăluit în cadrul emisiunii Xtra Night Show, că are o relație cu o tânără din Spania și că este profund atras de frumusețea interioară a sufletului ei.

„Este o fată superbă, are un suflet frumos, de sufletul ei m-am îndrăgostit. Are niște piciorușe, este ghindoc, are jumătate de metru. Este o fată simplă, o fată normală, o fată care nu se machiază, nu se rujează, este foarte simplă. De aia mă atrage mult sufletul ei.”, a declarat Jador, la Xtra Night Show.