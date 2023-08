Jador și-a pus fanii pe jar cu ultima sa apariție. Ce a vrut să transmită artistul: „Am o boală foarte rară”

Jador, unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, se bucură de un succes răsunător pe plan profesional.

Ultima sa apariție le-a dat emoții fanilor. Se pare că artistul are mereu glumele la el și nu se poate abține să nu se laude când se uită în oglindă și vede ceva ce îi place.

Jador nu uită niciodată cum să-și pună fanii pe jar

Dacă în perioada pandemiei acesta a pus pe el câteva kilograme în plus, acum a reușit să ajungă la greutatea pe care și-a dorit-o.

În prezent, manelistul este mândru, ținând cont că nu s-a lăsat pradă propriei greutăți și, pe lângă abdomenul plat, s-a ales, după cum spune, cu o „boală rară”.

De curând, Jador s-a privit în oglindă a evidenția faptul că nu mulți au ceea ce el are, referindu-se la mușchii de pe abdomen.

„Nu știu, cred că am o boală foarte rară. Am din astea, majoritatea bărbaților nu prea au și nu știu, ce se întâmplă cu astea de aici. Uite, cred că am două inimi”, a spus vedeta în mediul online, notează .