Mesajul tranșant pe care Oana Roman l-a transmis celor care au acuzat-o că și-a abandonat mama la cămin: „Totul am făcut singură!”

din țară. În ultima perioadă, fiica lui Petre Roman a trecut prin momente dificile din cauza unor acuzații conform cărora și-ar fi părăsit mama într-un cămin de bătrâni. Cu ceva timp în urmă, Mioara Roman, mama Oanei, a fost internată într-un sanatoriu din cauza problemelor de sănătate.

Oana Roman le-a dat replica celor care au acuzat-o că și-a abandonat mama la cămin

Pentru a-i asigura o îngrijire cât mai bună și constantă, Mioara Roman a fost internată într-un sanatoriu unde beneficiază de asistență din partea celor mai calificați medici din România.

Cu ceva timp în urmă, Catinca Roman, sora Oanei, a mărturisit că mama sa este supravegheată cu grijă și că, din păcate, boala este într-adevăr destul de gravă. Cu toate acestea, Catinca a subliniat că, în astfel de momente, cel mai important aspect pentru mama ei este calitatea vieții.

„Din păcate mama nu poate să vorbească la telefon, dar ma interesez. Mama este internată într-un sanatoriu, iar personanul este foarte bine format pentru astfel de situații și mă țin la curent sau ma interesez eu. Din păcate, are boala pe care o are, deocamdată staționar, noi suntem optimiste, sperăm să fie cât mai bine.

În astfel de momente, astfel de patologii, cel mai important lucru este calitatea vieții, pe care mama o are în acest moment, iar noi sperăm că o să fie cât mai bine”, spunea Catinca Roman în urmă cu ceva timp, potrivit .

Ce mesaj a transmis vedeta

și asumarea sa, și din acest motiv, nu se abține să răspundă urmăritorilor săi atunci când aceștia nu înțeleg o situație. Recent, vedeta a ales să împărtășească o postare pe Instagram, dezvăluind mai multe detalii despre o situație și dezvăluind adevărul din spatele ei.

Vedeta le-a mărturisit fanilor că ea încearcă să facă lucrurile pe care le făcea și înainte cu mama sa și că tot ceea ce a făcut pentru cea care i-a dat viață a făcut fără să primească ajutor din partea nimănui.

„Pentru cei care au tupeu să spună că eu am abandonat-o pe mama. Atât cât s-a putut a avut activități curente la fel ca întotdeauna. Fix acum un an eram cu ea în oraș la cafea. Acum nu se mai poate, dar tot ieșim la cafea pe terasă acolo unde este acum. A stat cu mine în casă atât cât s-a putut, casă pe care am cumpărat-o special pentru ea ca să avem loc toți. Totul am făcut singură! Tot suportul pentru ea cu mutatul, boala, toate le-am dus și le duc singură, fără să cracnesc și fără să mă plâng”, a scris Oana Roman pe contul său de Instagram.