Oana Roman refuză vehement să se împace cu sora ei, Catinca: „Nu se va întâmpla niciodată”

, după scandalul dintre ele. Se pare că între Oana și Catinca Roman nu mai există posibilitatea de a se reconcilia, cel puțin momentan. Această situație a fost confirmată nu de către noi, ci chiar de fosta soție a lui Marius Elisei. Într-un videoclip recent postat pe Instagram, vedeta a mărturisit că nu poate uita toate jignirile aduse de sora ei și modul în care aceasta a denigrat-o în public.

Oana insistă că nu va exista vreodată o împăcare între ea și Catinca

direct pe contul ei de Instagram, astfel încât să nu fie loc de interpretări. Fără să ezite, a subliniat faptul că a fost extrem de deranjată de sora ei când aceasta i-a spus că suferă de afecțiuni psihice, că minte și exagerează. Ulterior, sora ei a încercat să rezolve conflictul dorind reconcilierea. Cu toate acestea, Oana Roman a insistat că nu va exista vreodată o împăcare între ele și a subliniat acest lucru de mai multe ori, demonstrând astfel că situația este extrem de gravă în ceea ce privește scandalul dintre ele.

„A spus că eu sunt bolnavă psihic și că mint, și că exagerez. După care au venit și au spus: vai, dar eu îmi doresc o reconciliere. Păi dacă ești normal la cap, nu ai cum să îți dorești o reconciliere după ce ți-ai călcat în picioare public un membru al familiei. Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată și vreau să țineți minte bine lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată”, a spus Oana Roman pe contul ei de Instagram, scrie .

„Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani”

Oana Roman a dezvăluit că tot ce are în viață este rezultatul propriilor ei eforturi și că nu mai este afectată de vorbele răutăcioase. În ciuda acestui fapt, a fost nevoită să reacționeze în conflictul cu sora ei, Catinca.

„Pentru că viața și activitatea mea este cu public și pentru public, trebuie să lămuresc lucruri. Nu mi s-au făcut afaceri, nu mi s-au dat spații, nu mi s-au cumpărat mașini, nu mi s-a plătit niciodată nicio datorie. A început să nu mă mai deranjeze faptul că apar oameni la televizor și comentează despre mine, chiar dacă sunt din familia mea, lucru pe care eu nu l-am făcut niciodată. Și eu poate când eram copil m-am simțit nedreptățită. Poate și eu atunci când eram copil, fiind cea mai mică din familie am simțit că alții au voie tot și eu, fiind cea mai mică din familie nu am voie absolut nimic. Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani, foarte multe lucruri”, a continuat Oana Roman.

Oana Roman a dezvăluit că a ales să tăinuiască mult timp toate nedreptățile pe care le-a suferit încă din copilărie, dar acum privește cu mândrie la tot ceea ce a realizat. Fără ezitare, ea a afirmat că și-a propus să atingă performanțe remarcabile tocmai pentru a demonstra celor care o critică că au greșit. Și, cu determinarea sa, a obținut succesul dorit.

„Ambiția mea cea mai mare a fost să cresc și să arăt că pot. Mi-am dorit să fac lucruri ca să le dau peste nas, recunosc, și da, mi-am dorit să reușesc, să am o casă frumoasă, mai mare decât au avut ei vreodată. Mi-am dorit să am haine frumoase, mi-am dorit să am o familie și un copil minunat și da, am reușit și am făcut-o singură”, a mai spus Oana Roman.