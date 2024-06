Mihai Dedu, prezentatorul PRO TV, mărturisește traumele cutremurătoare ale familiei sale în timpul regimului comunist: „Toată familia au fost pusă la colț”

Într-un rar moment în sinceritate, Mihai Dedu și-a dezvăluit adevărata persoană și a împărtășit amintirile cele mai frumoase, dar și cele mai triste din copilăria petrecută . Aceste amintiri au jucat un rol semnificativ în conturarea vieții sale. Prezentatorul știrilor de la Pro TV a ieșit din spatele pupitrului de știri și s-a arătat așa cum este în realitate.

Lupta lui Mihai Dedu împotriva sistemului toxic și impactul asupra familiei sale

Cu un tată nevoit să se pensioneze pe caz de boală într-un stadiu extrem de prematur, la doar 43 de ani, Mihai Dedu a fost profund afectat și a simțit o neputință copleșitoare în fața unui sistem toxic. Ușile au început să se închidă tot mai des în fața lui, iar familia sa a fost adesea pusă într-un colț și făcută să se simtă marginalizată.

„Tatăl meu a lucrat într-un sistem care la un moment dat l-a pus la colţ. Un sistem de siguranţă, pe care nu toţi l-au perceput aşa, dar românii dormeau liniştiţi datorită lui. Ar fi un aparat numit la vremea respectivă Securitate, dar Securitate Naţională, un contraspionaj care trebuia dejucat de Serviciile Secrete Române. Aparatul ăsta a fost unul dintre cele mai bune din istoria ţării pe vremea aceea. Mama a lucrat tot felul de chestii prin Ministerul Chimiei. El şi toată familia au fost puși la colț. După ce ajuţi pe cineva şi faci numai bine, toate lucrurile ţi se întorc împotrivă. El a fost obligat să se pensioneze pe caz de boală foarte devreme. A fost extrem de afectat de faptul că uşile au început să i se închidă. Aşa a fost sistemul, erai cu ei, trebuia să faci ca ei, îi dezaprobai, erai pus la colţ şi marginalizat. Noi nu am fost împotriva lor, alţii din familia noastră au fost şi au îndrăznit să ceară azil politic în alte ţări occidentale şi atunci totul s-a răsfrânt asupra noastră. Eu eram copil, ai mei erau tineri şi aşa am dus-o până în ’89” a dezvăluit Mihai Dedu.

Mihai Dedu și drumul său către succesul în sport și educație

Mihai Dedu a avut dificultăți , inclusiv probleme în școală și restricții în a-și urma pasiunile sportive. Revoluția din 1989 i-a oferit oportunitatea de a-și urma visul de a merge la facultate. În acele vremuri, el a trebuit să mintă în documente pentru a participa la competiții și antrenamente în străinătate. Experiențele sale au fost dureroase, dar a reușit să depășească obstacolele și să-și atingă obiectivele, scrie .

„Am fost urmăriţi, nu am avut niciodată siguranţa că o să fie bine a doua zi sau mai târziu, am avut probleme cu şcoala la un moment dat, indiferent ce aş fi făcut nu aş fi putut pe vremea comuniştilor să intru la facultate. Eram din plecare azvârlit peste linie, am depus şi contestaţii, nimeni nu m-a băgat în seamă. Până în momentul în care a venit Revoluţia.

Îmi aduc aminte cu tristeţe, cu puţină durere şi furie de anumite treburi pe care le discutau părinţii mei. Să ajungi la 43 de ani, câţi avea tatăl meu, fără niciun venit, să aştepţi să ieşi la pensie…Eu eram în pragul de a termina liceul, devenisem adolescent, făceam mult sport. Eu plecam în străinătate la concursuri, dar minţeam întotdeauna în hârtiile pe care le completam. La tata treceam mereu pensionar sau casnic, pentru a nu se face legătura, aşa i-am păcălit. Eu am fost plecat în Grecia, în Germania, nu mai spun că am fost plecat în toate ţările din Est, la toate concursurile, i-am păcălit flagrant. Au aflat o dată, dar era prea târziu, m-au întors de la pod din Bulgaria. Aşa am trăit până în ’89, nu a fost deloc uşor”, a mai spus Mihai Dedu, pentru Adevărul.