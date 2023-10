Mihai Trăistariu a găsit piesa pentru Eurovision, dar nu va concura pentru România / Care sunt opțiunile artistului

Mihai Trăistariu, în vârstă de 43 de ani, a obținut locul 4 la Eurovision în 2006. Recent, artistul a anunțat că a găsit piesa potrivită pentru acest concurs, însă nu va concura pentru România și că ia în calcul o altă decizie.

Cel mai mare vis al artistului a fost să aducă pentru România, chiar dacă s-a clasat pe locul patru cu piesa „Tornero” acum 17 ani. Potrivit lui, de atunci nu a mai găsit nicio piesă care să îi stârnească interes și care să fie posibilă câștigătoare.

De unde este compozitorul pe care l-a găsit Trăistariu

Anul viitor, actorul este pus pe fapte mari! , motiv pentru care a postat pe rețelele de socializare un anunț care a fost adresat compozitorilor din România și de peste hotare.

Recent, Trăistariu a anunțat că a găsit o piesă pe placul lui, cu care este sigur că va merge la Eurovision, în 2024. Melodia care i-a atras interesul artistului îi aparține unui compozitor din Finlanda.

„Vreau să țin surpriză piesa deocamdată, pentru că fanii Eurovison, cel puțin ăștia din România, sunt foarte răutăcioși și țin surpriză până va fi gata tot. Fac și videoclip și după aceea o promovez. E o piesă venită din străinătate. Am primit deja 40 de melodii până acum și eu întotdeauna decid toamna cu ce particip. Anul trecut nu am mai mers, dar anul acesta am găsit o piesă foarte faină și-mi place. Este din Finlanda compozitorul”, a spus Mihai Trăistariu, potrivit .

Opțiunile luate în calcul de Mihai Trăistariu

Pentru că s-a zvonit faptul că România nu va mai participa anul viitor la Eurovision, artistul a luat în calcul mai multe opțiuni.

„Eu aș vrea să încerc pentru România, dar, cum se zvonește că nu se mai ține, , și sunt zvonuri că nu se mai ține anul acesta, mă duc pentru altă țară. Sunt vreo 15 țări care permit artiști din străinătate și atunci nu am nici o problemă cu asta. Dacă se face particip pentru Romînia, dacă nu mă înscriu melodia pentru alte țări. Se poate peste tot. Văd eu unde, sunt destule: Azerbaidjan, Suedia, Finlanda, Danemarca, San Marino!”, a explicat artistul.