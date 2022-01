Mirabela Dauer, dezvăluiri cutremurătoare despre începuturile în carieră

Mirabela Dauer este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. Vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes și se bucură de aprecierea publicului. „E atât de frumos afară”, „Nu uita de mine”, „Ce dor mi-a fost de ochii tăi” sunt doar câteva hituri din repertoriul artistei.

Cel mai jenant moment din cariera Mirabelei Dauer

Interpreta a trăit diferite momente pe scenă. Aceasta a povestit, recent, în cadrul unui interviu, despre cea mai jenantă întâmplare din viața artistică. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Am câștigat ceva premii la Mamaia, dar pe vremea aia banii se dadeau pe scenă, în niște plicuri. Și mie mi s-a rupt plicul, că erau bani mărunți în el (…). A fost furtună, nu s-a mai ținut festivalul de la Mamaia la Teatrul de Vară și s-a ținut la Teatrul de Balet din Constanța. Și s-a rupt plicul meu cu bani pe scenă, fiind monede și bani mărunți”, a afirmat Mirabela Dauer, la Pro Tv.

Cu cine se iubește Mirabela Dauer

Mirabela Dauer este una dintre cele mai cunoscute voci de la noi, iar recent a ales să facă dezvăluiri cu privire la viața personală. Cântăreața a fost căsătorită cu Willy Dauer, dar a recunoscut că nu el a fost marea ei dragoste.

Un bărbat misterios, cunoscut în America i-a furat inima cântăreței în 1996. Relația lor s-a încheiat în 2000, iar la scurt timp, bărbatul a și murit.

Invitată la podcastul „Fain & Simplu”, Mirabela Dauer a vorbit despre primul ei soț, Willy Dauer. Cei doi s-au căsătorit în vremea în care artista avea 18 ani și a mărturisit că l-a ales pentru a fugi de acasă.

„Eram teribil de amuzanți amândoi. Iar noi, eu și Dauer, eram cei mai buni la chefuri, cei mai buni dansatori. Era vesel, eram doi copii tâmpiți. Când am divorțat, după ce am făcut actele la tribunal, am făcut petrecerea fix la același restaurant la care ne-am căsătorit, eu, el și tata. A fost singura persoană dintre cei apropiați care a venit la înmormântare la tatăl meu. Și m-a sprijinit foarte tare, eu eram devastată”, a dezvăluit interpreta.