Apariție incendiară! Cum îl așteaptă Oana Roman pe Marius Elisei în dormitor (foto)

Oana Roman e provocatoare ca niciodată. Bloggerița a postat, recent, câteva poze incendiare pe rețelele de socializare. Vedeta apare într-un halațel alb și într-o lenjerie neagră.

Oana Roman, ipostaze senzuale pe Instagram

Femeia și-a ales un make-up îndrăzneț. Se pare că Marius Elisei nu a rezistat farmecului soției. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Greu mă obișnuiesc cu faptul ca oamenii nu mai au răbdare sa înțeleagă, sa gândească și sa proceseze atent informațiile pe care le vad și aud. În era vitezei am ajuns sa nu mai avem timp nici sa gândim. Și asta e un lucru care ne afectează profund. Chiar dacă nu realizam. Luam totul de bun și nu ne dam seama ca totul are un substrat și e aproape vital sa gândim cu mintea noastră ceea ce ne spun alții. Sa trecem informația prin propriul filtru al gândirii”, a mărturisit Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman, complexată sau îndrăzneață?

Oana Roman este una dintre cele mai de succes femei din România. Bloggerița se implică în diferite proiecte și promovează mai multe branduri pe rețelele de socializare. Sunt voci care spun că vedeta câștigă sume uriașe de bani datorită expunerii în mediul online.

Cu toate că se bucură de atenția publicului și este urmărită de zeci de mii de români, Oana Roman este complexată de formele sale. Vedeta recunoaște că nu are un corp perfect și mai are de lucrat la aspectul său fizic. Femeia nu a mai putut să facă fața emoțiilor și a răbufnit pe Instagram.

„Da, încă mai am burtă, încă mai am celulita, nu am un corp perfect și nici nu mi- am propus asta. Nu lăsați pe nimeni sa va spună ca nu sunteți frumoase, ca nu sunteți apetisante, ca nu sunteți dorite. Încrederea în voi este cea mai importanta. Nu va lăsați intimidate și nu va autocomplexati. Aveți grija evident de sănătatea voastră pentru ca în unele cazuri obezitatea poate aduce multe neajunsuri dar nu cădem în extreme”, a mărturisit Oana Roman.