Mirela Vaida a trăit cel mai mare coșmar al vieții sale. Prin rugăciune a reușit să se vindece și să își îndeplinească dorințele

Mirela Vaida și soțul ei, căsătoriți din 2009, formează o familie fericită cu trei copii. Cei doi s-au cunoscut pe vremea studenției și au construit împreună .

Deși au trecut prin momente dificile în trecut, când vedeta nu reușea să rămână însărcinată, aceștia au reușit să depășească obstacolele și să-și îndeplinească visul de a deveni părinți.

Mirela Vaida a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă

Mirela Vaida a trecut printr-o perioadă extrem de dureroasă, și fiind profund marcată de aceste momente. Fiecare pierdere a fost un șoc emoțional, iar vedeta a trăit o perioadă de suferință intensă.

Aceste încercări i-au adus multe lacrimi amare. În fața acestor greutăți, Mirela s-a refugiat în credință, petrecând mult timp la biserică, unde se ruga pentru alinare.

„Doamne, dacă nu merge nici în următorul an, o să merg la medici și o să încerc toate procedurile medicale grele”, se ruga Mirela Vaida, notează .

Prima sarcină a pierdut-o la Sinaia

Prima sarcină pierdută de Mirela Vaida a avut loc într-un moment dramatic, în timpul unui concert la Sinaia, când se afla în fața unui public de 300 de oameni. Această experiență a fost un adevărat șoc pentru vedetă, fiind o combinație de durere emoțională și fizică. Această pierdere a lăsat-o profund marcată, iar procesul de vindecare a fost unul îndelungat, în care credința și rugăciunile i-au adus alinare.

„E o chestiune jenantă, dar eu am pretenția că trăim într-o lume în care se poate discuta orice. Eram într-o rochiță scurtă, mulată și am simțit o hemoragie puternică. Am plecat, nu știu cum am ajuns în lift, nu știu cum au ajuns în cameră, dar uitându-mă mi-am dat seama că era ca un copil. A fost ceva îngrozitor încât m-am speriat atât de tare și am zis „Doamne bine că sunt în viață”, a povestit în podcastul „Gand la Gand Cu Teo”.