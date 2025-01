Monica Odagiu, primele declarații după accidentul soldat cu decesul unui tânăr. „Mă gândeam ce o să se întâmple după ce mor”

La aproape doi ani de când a fost implicată într-un accident rutier care s-a soldat cu moartea unei persoane, face primele declarații despre perioada care a urmat și cum a reușit să depășească momentele de neliniște.

Viața artistei s-a schimbat radical, fiind nevoită ca o perioadă îndelungată de timp să se confrunte cu un sentiment de vinovăție care pusese stăpânire pe ea.

„Nu era un coșmar, era realitate și nu aveai cum să te trezești din așa ceva”

Surorile Odagiu au fost invitate în podcastul lui Jorge, unde au abordat mai multe subiecte. Monica, cea care în urmă cu aproape doi ani a lovit mortal un bărbat de 33 de ani în Capitală, a vorbit despre tragicul eveniment care a marcat-o și despre schimbările care au avut loc după acel nefericit moment.

„Sinceră să fiu, nu îmi vine să cred că lucrurile sunt cum sunt acum și că s-au așezat cumva înapoi, pentru că în momentul în care s-a întâmplat asta, am simțit cum se prăbușește totul în jurul meu și a fost un moment foarte dificil. Real, nu am crezut că o să îmi revin din asta din niciun punct de vedere. Eu sunt un om foarte puternic și duc foarte multe lucruri, dar nu e simplu să trăiești cu așa ceva.

Nu am putut să plâng o lungă perioadă (…) La mine nu era un , era realitate și nu aveai cum să te trezești din așa ceva. Nu doresc asta nimănui, nici celui mai mare dușman al meu, deși nu cred că am foarte mulți (…) Culmea e că am reușit să mă urc din nou la volan. Sunt mai atentă, atentă la mașini, nu mai sunt atât de focusată cu mașinile, cât cu oamenii de pe trotuare, treceri de pe pietoni”, a spus Monica Odagiu, potrivit .

„Au spus că nu mă consideră vinovată”

Ulterior, vedeta a discutat cu familia tânărului ucis în accident, iar conversația cu ei s-a dovedit extrem de benefică în procesul de vindecare al Monicăi Odagiu. Nici apropiații victimei, nici legea nu au considerat-o vinovată de ceea ce s-a petrecut, ceea ce a ajutat-o enorm să își revină din trauma pe care o trăise.

„Au spus că nu mă consideră vinovată pentru această situație. Lucru care pe mine, pentru că aceasta a fost problema pe care am discutat-o în terapie, nu puteam să scap de vină. Eu, care nu sunt un om religios, mă gândeam ce o să se întâmple după ce mor și așa mai departe, cum o să-mi afecteze viața din punct de vedere al energiei – că s-a întâmplat așa, de ce mie, de ce am fost eu acolo. Faptul că ei au spus asta m-a ajutat foarte tare. Le mulțumesc și îmi pare rău”, a mai spus Monica Odagiu.