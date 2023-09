Monica Odagiu, urmărită de coșmaruri aproape în fiecare noapte după ce a accidentat mortal un bărbat în București / „Nopțile sunt mai grele”

Monica Odagiu a fost implicată într-un accident rutier grav, după ce a lovit cu mașina un bărbat.

În ciuda faptului că autoritățile au stabilit că tânăra este nevinovată, Monica Odagiu este marcată de cele întâmplate. Actrița nu a reușit să treacă peste tragedia care a avut loc în urmă cu o lună.

Monica Odagiu, urmărită de coșmaruri după accidentul de mașină

Accidentul în care a fost implicată actrița s-a soldat cu moartea unui bărbat. Monica Odagiu a încercat să evite impactul, dar din nefericire nu a mai avut ce face și l-a lovit în plin pe acesta. Deși a trecut mai bine de , vedeta nu își poate scoate din minte imaginile impactului.

„Da. În toată această perioadă, în afară de terapeut, trebuie să mulțumesc și pe această cale tuturor oamenilor care au fost alături de mine, oameni cărora nu am cum să le mulțumesc vreodată pentru felul în care au fost acolo și care m-au sfătuit să merg la terapie, pentru că eu nu credeam neapărat în terapie, dar mi-au spus că ar cam fi cazul și am simțit și eu asta.În prezent merg în continuare, mă ține pe linia de plutire, sunt funcțională după cum puteți observa, nopțile sunt mai grele, dar sunt ok. Și da, am coșmaruri”, a declarat Monica Odagiu, potrivit .

Monica Odagiu a decis să își reia activitatea

Monica Odagiu a luat o pauză de la proiectele sale, după teribilul accident. Vedeta a trăit un adevărat șoc, iar acum, după o lună de la accident, a decis să își reia activitatea. Actrița susține că are deja agenda plină de spectacolele.

„E și Monica Davidescu aici, nu știu exact pe unde, pentru că ea este sora mea în spectacolul „O noapte furtunoasă”, pe care îl puteți vedea pe 5 iunie și pe 19 iunie la Teatrul Național. Și o să mai avem pe 28 iunie la Constanța cu o zi după . Le-am zis că mi-aș dori să-mi serbez ziua pe scenă și s-a întâmplat asta. Nu s-a putut chiar pe 27, dar uitați că ne vedem la Constanța pe 28 iunie tot cu „O noapte furtunoasă”. Am concert pe 27 iunie în București, și ne vedem din septembrie cu spectacolul „Te despart de nu te vezi”, unde sunt alături de Paul Ipate și de Cosmin Seleși, ne vedem peste tot prin țară”, a dezvăluit Monica Odagiu.