Monica Tatoiu, declarații haluciante despre părinții șoferului care a ucis doi tineri în 2 Mai: „Am avut trei sau patru ani procese cu el”

cu moartea din partea părinților șoferului responsabil pentru tragicul accident din 2 Mai. Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani, a provocat un accident fatal în timp ce conducea o mașină de lux sub influența unor substanțe interzise. Într-o curbă periculoasă, el a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-un grup de opt tineri. În urma impactului, doi dintre ei au pierit pe loc.

Monica Tatoiu îi cunoaște pe părinții șoferului care a ucis doi tineri în 2 Mai

că îl cunoaște pe tânărul responsabil de tragedia din 2 Mai și că a fost amenințată cu moartea de tatăl acestuia, din cauza unui parc din București. Vlad Pascu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„Îl știu de când era mic, avea 3-4 ani. Tatăl lui amenința că ne omoară, că ne face, că ne drege cu el de mână. Avea exact aceeași coafură, aceeași atitudine pe care o are copilul acum. Ne amenința pentru că îl împiedicam să pună mâna pe pepiniera Bucureștiului. Voiam să salvăm un parc, niște copaci, niște păsări. Am avut trei sau patru ani procese cu el. Soțul meu s-a îmbolnăvit grav atunci. Până la urmă l-a dovedit, dar atenție! Acest om, tatăl acestui copil… copilul nu are nicio vină”, a mărturisit vedeta în cadrul unei emisiuni TV, conform .

„Trăim într-o țară înfiorătoare”

„Tatăl acestui copil a încheiat o afacere de 17 milioane de euro cu bani cash în fața unui notar care ulterior, în 2017, a fost trimis în judecată și condamnat. Am trimis documente la spălarea banilor și nimeni nu s-a deranjat. Nu ne punem întrebări că acești părinți au niște relații care îl vor salva pe acest copil de pușcărie? Și nu-i interesează de cei doi copii morți? Trăim într-o țară înfiorătoare. Acești oameni au ucis doi copii prin copilul lor și și-au ucis și copilul”, a mai adăugat ea.