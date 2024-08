Monica Tatoiu își ascunde banii când merge în vacanță: „Fac fotografie, că și eu uit unde i-am pus”

Monica Tatoiu i-a sfătuit pe români să aibă la ei bani cash atunci când , pentru cazurile în care nu pot achita cu cardul. Femeia de afaceri a mai spus că banii trebuie ascunși în locuri mai speciale din camera închiriată și că locurile respective trebuie fotografiate, în cazul în care uităm unde am pus banii.

Monica Tatoiu, sfaturi pentru călătorie

Tatoiu a afirmat că nu merge în hoteluri de 5 stele, ci închiriază apartamente sau case, așa că se teme că ar putea fi jefuită.

„Pe unde mă duc eu, prin bălăriile prin care merg, că nu mă duc la cinci stele, nu pot să-ți spun unde ascund și actele. Eu stau în casă, în apartamente și trebuie să găsești niște locuri.

Mi-am pus în locurile în care țineam lucrurile care nu se folosesc. De exemplu, dacă stai undeva, este patul de copil care are lucrurile amestecate cu ale lui, că eu dorm în apartamente. Fac fotografie că și eu uit unde i-am pus.

Trebuie să îi pui într-un loc la care nici tu să nu te gândești că le-ai pus și îți faci o poză cu telefonul mobil, că eu așa fac. Nu puneți sub pernă sau chestii de-astea”, a afirmat Monica Tatoiu, la podcastul „Tare de tot” cu Viorel Grigoroiu, potrivit

Femeia de afaceri și-a amintit apoi că la un moment dat chiar a uitat pe unde și-a pus banii și actele: „Odată am pățit eu cu Victor, o zi întreagă am căutat unde am pus. Acte, în primul rând, pașaportul, unde mă duc eu nu am casă de valori și de astea. Imaginație, dar faci o poză că uiți dacă este foarte special locul acela. Vă jucați”.