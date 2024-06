Motivul pentru care Raluka nu vrea să facă nuntă. De ce nu se grăbește să organizeze marele eveniment: „Nu e genul meu”

Raluka este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, cunoscută în special pentru aparițiile la TV și pentru piesele pe care le-a lansat pe YouTube și cu care a ajuns la inimile urmăritorilor săi.

Dacă la finalul lunii decembrie 2023, Raluka a dezvăluit motivul pentru care nu vrea , acum artista a pus, cu o transparență nemaivăzută, de ce nu vrea să facă nuntă.

Raluka nu vrea să facă nuntă. Care este motivul

Întrebată dacă vrea să facă nuntă sau dacă se gândește la acest eveniment, Raluka a mărturisit că nu își dorește să ca acest eveniment să aibă neapărat loc în viitorul apropiat. De asemenea, cântăreața a mai dezvăluit că dacă totuși se va gândi să organizeze o nuntă, totul va fi într-un cerc restrâns, alături de prietenii apropiați și familie.

„Nu vreau să fac nuntă. Nu e pentru mine, nu e genul meu. Dacă va fi vreodată ceva, va fi ceva restrâns între mine și prietenii mei foarte apropiați și familie, strict. Dar nu căsătoria aia clasică, nu! Va fi o ceremonie doar pentru noi”, a mărturisit Raluka, potrivit .

Cum a reușit Raluka să scape de acnee

În perioada adolescenței, , în ciuda tratamentelor la care a apelat. Chiar dacă este un subiect sensibil pentru ea, cântăreața a dezvăluit că a avut perioade în care se izola și altele în care se resemnase cu ideea că va avea acnee întreaga viață.

„M-am confruntat cu cea mai urâtă acnee, probabil, din toată industria muzicală. Este o problemă imensă, cu care se confruntă foarte mulți tineri. Am fost la foarte mulți dermatologi. Am luat Roaccutane de trei ori. Am luat antibiotic 8 luni în fiecare zi. Toate leacurile băbești de care ați auzit vreodată, le-am făcut. Toate tratamentele de care ați auzit, inclusiv vaccinul de la Cantacuzino. Am făcut tot ce era de făcut”, a povestit Raluka.