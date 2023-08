Lidia Buble și-a băgat fanii în ceață din cauza unui buchet de flori. Artista ținut să clarifice totul: „Să cad jos și alta nu, m-a apucat roșia la față ca trandafirii ăștia”

în spațiul virtual și împărtășește cu regularitate toate experiențele sale cu comunitatea sa de fani, indiferent dacă sunt pozitive sau mai puțin plăcute.

Lidia Buble a creat confuzie pe rețelele sociale

un buchet de flori după un concert și a dezvăluit cine i le-a oferit. Emoționată, s-a fotografiat cu trandafirii, dar a omis un detaliu, declanșând o confuzie amuzantă printre urmăritori.

„Din ce am mai primit azi după concert, de fapt nu după concert, le-am primit înainte de concert de la domnul președinte. Mi-a dat florile astea și mi-a zis că el n-a mai văzut de mult timp o femeia așa de frumoasă. Pfuu, să cad jos și alta nu, m-a apucat roșia la față ca trandafirii ăștia, un compliment este binevenit oricând din partea oricărui om”, a spus Lidia Buble pe Instagram, potrivit .

Pe scurt timp după aceea, a primit un mesaj în care i se aducea o felicitare pentru că primise flori din partea președintelui Iohannis. Cu toate acestea, artista a considerat că este esențial să clarifice situația reală. Buchetul de trandafiri provenea, de fapt, de la președintele consiliului localității în care susținuse un concert.

Artista a ținut să îi lămurească pe fani

„Vai, deci stai că eu leșin, am primit un mesaj de la cineva care mi-a zis „Vai, cât de tare e că ți-a dat Iohannis flori”. Nu, deci numai puțin, aceste flori superbe pe care deja le-am pus la loc de cinste sunt de la domnul președinte al consiliului din locul în care am cântat, nu-s de la Iohannis. Nu vreau să mă trezesc cu articole în presă că mă caută Iohannis cu flori pe la concerte. Nu că nu le-aș accepta și pe alea că m-aș simți foarte deosebită și măgulită așa, dar nu-s de la el astea, cel puțin nu astea, nu sunt de la el. Cine știe când o-i da și de domnul președinte Iohannis pe la concerte și dacă vine chiar l-aș ruga frumos să îmi aducă flori ca pe mine așa mă întâmpină oameni, cu flori, am mai primit ieri cercei, bomboane, magneți de frigider, de toate am primit de la oameni, semne de carte cu mesaje foarte frumoase, deci da, dacă veniți la concertul meu flori vă rog!”, a continuat Lidia Buble.