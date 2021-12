Motivul real al despărțirii dintre Anna Lesko și Irinel Columbeanu. El este omul care a alungat-o din casa de la Izvorani

Irinel Columbeanu și Anna Lesko au trăit o poveste de dragoste de 8 ani, iar iubirea s-a încheiat brusc, sexy cântăreața fiind nevoită să se mute din vila de la Izvorani a lui Iri. Motivul real al despărțirii nu a fost unul cunoscut de prea multă lume, dar afaceristul l-a dezvăluit recent.

Anna Lesko și Irinel Columbeanu s-a cuplat pe vremea când artista avea doar 17 ani și au fost împreună timp de 8 ani.

Iri i-a fost alături chiar și la începutul carierei în muzică, însă o persoană se pare că și-a dorit extrem de mult ca cei doi să se despartă, așa că imediat ce a avut ocazia a alungat-o pe cântăreață din vila de la Izvorani.

Motivul real al despărțirii dintre Anna Lesko și Irinel Columbeanu

Deși s-au bucurat de o iubire pasională, Ana Lesko și Irinel Columbeanu s-au despărțit fulgerător. După 8 ani de relație s-au despărțit, iar motivul pare să fi fost bazat pe neînțelegerile dintre Ana și părinții lui Irinel Columbeanu.

Părinții afaceristului nu au plăcut-o deloc pe Ana Lesko și chiar au alungat-o din vila de la Izvorani. Acela a fost și momentul în care vedeta a și milionarul au decis să se despartă.

„Anna a fost alungată de părinții mei din vila de la Izvorani. Nu au agreat-o de la bun început. Tatăl meu, la un moment, i-a spus ‘Ieși din casa fiului meu, rusoaico. Așa s-a terminat relația noastră”, spunea afaceristul în trecut, potrivit Cancan.ro.

Cine a alungat-o din vila de la Izvorani

Anna Lesko și Irinel Columbeanu s-a cunoscut pe vremea când sexy cântăreața avea doar 17 ani. El i-a fost alături de la primele sale piese, însă povestea de iubire s-a încheiat fulgerător.

Totuși, cântăreața a mărturisit în trecut că l-a iubit extrem de mult pe Irinel Columbeanu și că întotdeauna s-a simțit bine lângă el.

„Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relația noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele.

Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko despre afaceristul de la Izvorani.

