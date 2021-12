Roxana Ciuhulescu revine pe micile ecrane. Cu cine a semnat vedeta de la ProMotor: „Mi-am dat seama că venise momentul”

Roxana Ciuhulescu a devenit faimoasă datorită postului Pro TV. Vedeta și-a construit o carietă de succes și se bucură de aprecierea telespectatorilor. După o pauză îndelungată, aceasta revine pe platoul Pro Tv.

Cu cine a semnat Roxana Ciuhulescu

Timp de 13 ani, Roxana Ciuhulescu a fost implicată în proiectul ProMotor, care se regăsea printre preferințele telespectatorilor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

După un succes răsunător, vedeta a decis să se retragă din lumea mondenă și s-a reprofilat. Prezentatoarea a devenit consiliera ministrului Tineretului și Sportului.

Se pare că Roxana Ciuhulescu nu mai poate trăi fără lumina reflectoarelor. Aceasta se întoarce glorios în lumea showbizului.

„De curând, am primit o propunere destul de tentantă pentru un show-concurs, un proiect foarte mare, despre care însă nu pot da mai multe amănunte”, a precizat vedeta pentru Playtech.ro.

Unde a dispărut vedeta de la ProMotor

Roxana Ciuhulescu s-a înscris în echipa faimoșilor din „Survivor”. Aceasta va trebui să facă fața greutăților și să treacă prin mai multe încercări. Bătălia va fi aprigă, iar fiecare concurent va lupta pentru marele premiu de 100.000 de euro.

Ex-prezentatoarea poate să se laude cu o siluetă perfectă și o formă fizică de invidiat. Consiliera a mai practica handbalul, voleiul și kick-boxing. Se pare că Roxana Ciuhulescu este de neoprit.

„După 13 ani de ProMotor, pur şi simplu nu mai aveam ce să mai arăt, ce să mai demons­trez. Făcusem tot ce se putea face şi tot ce-mi trecuse prin minte, lucruri pe care nu le mai făcuse nici un alt prezentator de emisiune auto. Gân­deş­te-te că sunt un om care deţine carnet sau atestat pentru toate categoriile de conducere, am sărit din elicopter în mare, m-am scufundat la 40 de metri adâncime, am zburat cu avionul supersonic, am făcut şcoala de elicoptere, am condus toate vehi­culele posibile… Aşa că începusem să simt că mă plafonam şi, în plus, obosisem foarte tare, pentru că ajunsesem ca un soi de minge de ping-pong: pe lângă ProMotor, eram şi reporter la Po­veştiri adevărate, la emisiunea La Măruţă, la Ştirile mari, când aveau nevoie de mine… Deci mi-am dat seama că venise momentul să mă re­trag din proiectul „ProMotor’, a explicat Roxana Ciuhulescu pentru revista AS.

