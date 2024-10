Naomi Hedman, fosta iubită a lui Ristei, are un nou partener. Fotomodelul a revenit în România

care a fost împreună cu Florin Ristei timp de mai mulți ani, are un nou partener. Ea și Ristei s-au despărțit din cauză că fotomodelul s-a mutat în Anglia, iar distanța nu putea face ca relația să funcționeze.

Cu cine este Naomi Hedman împreună

A trecut un an de când Noami Hedman și Florin Ristei s-au despărțit, iar fotomodelul și-a găsit alinarea în brațele fiului Ozanei Barabancea. Andrew a postat un story în care a filmat-o pe Naomi în timp ce dansa într-un muzeu, iar el i-a spus „babe", ceea ce a confimat legătura dintre cei doi.

Cei doi se aflau într-un muzeu din București, era foarte fericită și puse pe soții și a început să danseze, moment în care Andrew îi spune: „Babe, be serious..we are in a museum (n.r. Iubito, fii serioasă..suntem într-un muzeu)”.

Florin Ristei a suferit după Naomi

Florin Ristei a dezvăluit că relația dintre el și Naomi s-a încheiat din cauza distanței, asta după ce fotomodelul a ales să se mute în Anglia. El a spus că a suferit foarte mult pentru că era foarte fericit alături de ea, dar nu a fost dispus să renunțe la toată viața lui de aici pentru ca relația lor să continue.

„Sunt singur. Nu e mai bine. Da, am suferit. A fost cea mai tare experiență din viața mea. Am iubit. A fost relația care mi-a schimbat viața în cel mai bun mod posibil. În toate modurile posibile. S-a terminat din cauza țării și din cauză că n-am vrut niciunul să renunțe la viața lui și să facă o schimbare așa mare. Ea a reușit 3 ani, eu n-aș fi făcut-o”, a dezvăluit Florin Ristei, în cadrul podcastului „La Țocii”.