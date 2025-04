Alexandra Ungureanu s-a dat de gol. Cine este iubitul ei, fost concurent al unei emisiuni culinare din România

După ce Alexandra Ungureanu și DJ Gojira au pus punct relației lor la sfârșitul anului 2023, artista și-a găsit fericirea în brațele unui chef bucătar. Nu cu mult timp în urmă, vedeta anunța că este într-o relație cu un român stabilit în Anglia, a cărui identitate a preferat să o țină secretă la acel moment. Însă, recent, Alexandra Ungureanu a postat pe contul de Instagram o în care apare alături de partenerul ei.

a dezvăluit că este îndrăgostită până peste cap și că are o relație la distanță cu iubitul ei român, care este Chef Executive la un lanț de restaurante la Londra.

„Este un om puternic, în care am foarte mare încredere și cred că împreună am face lucruri frumoase de care aș fi mândră.

Asta în ciuda faptului că lumea nu-l știe și nu o să vi-l pun pe tavă pentru că nu am făcut-o până acum, așa că nu o s-o fac nici de acum înainte”, a spus solista în cadrul unui interviu, pentru .

Iubitul Alexandrei Ungureanu, fost concurent „Chefi la cuțite”

Misterul a fost elucidat cu câteva zile în urmă, atunci când cântăreața a pus pe InstaStory un filmuleț cu iubitul ei și l-a etichetat pe acesta. Bărbatul cu care Alexandra Ungureanu are o relație se numește Adrian Gagea și este originar din Toplița, acolo unde are o pensiune căreia cântăreața îi face reclamă și unde a și cântat.

Adrian Gagea a participat în 2016 la renumitul show culinar, „Chefi la cuțite”, dar nu a reușit să-i impresioneze pe cei trei jurați, cu toate că a lucrat în bucătăria lui Raymond Blanc.

„Eu m-am apucat de gătit după ce am renunțat la volei. Deci vă dați seama, după o carieră în sport, cât de mult înseamnă bucătăria pentru mine.

A venit la un moment dat o perioadă în viața mea, cred că m-am maturizat, am început să descopăr că îmi place bucătăria și la un moment dat, între antrenamente, am făcut un curs de bucătar. Pe timpul verii, în perioada de pauză competițională, am decis să nu stau degeaba pur și simplu, să merg pe terase la sucuri, mi-am zis că să merg să mă angajez ca și bucătar, să văd ce înseamnă să fi bucătar într-o bucătărie profesionistă.

M-am angajat la un restaurant în Cluj. Experiența mi-a plăcut foarte mult, iar spre sfârșitul verii am primit o ofertă să mă mut la Londra, la unul dinre restaurantele lui Raymond Blanc și fără să stau pe gânduri am spus >”, a spus Adrian, în cadrul emisiunii.