Nelu Cortea, noi dezvăluiri explozive despre Livia Eftimie: ”Nu credeam că se coboară la nivelul ăsta”

, după ce și nașa de cununie a fostului cuplu i-a luat apărarea brunetei. Cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea a acuzat-o pe fosta soție a comediantului că a mințit și a atacat-o dur.

Nelu Cortea o atacă, din nou, pe Livia ex-Bordea

Atunci când Nelu Cortea a auzit declarațiile făcute de Alexandra, nașa de cununie a și a lui Cătălin Bordea, a ținut să facă mai multe precizări. Comediantul a atacat-o dur pe fosta soție a partenerului său de la America Express.

Fostul concurent al show-ului de aventură de la Antena 1 a mărturisit că Livia ex-Bordea a fost plătită pentru toată munca pe care a depus-o la clubul de stand-up comedy. În plus, Nelu Cortea a susținut că Livia primea un salariu mai mare decât ar fi meritat.

„Nu poți să vorbești despre chestii de la club dacă n-ai fost acolo. Adică poate că ea știe ce i-a spus, dar, nu, nu! Ce treabă are din Canada? Înțeleg că încearcă să își apere prietena, dar, adevărul, adică poți să întrebi pe oricine a fost la club, acolo.

Păi noi eram comedianți, noi făceam stand-up, ea era angajată la club, oricum, cu un salariu mai mare decât pregătirea pe care o avea, pentru că era soția lui Bordea și n-a avut nimeni o problemă cu asta…

Dar ea a fost plătită să lucreze la club, adică să zici că ai muncit pentru că ai fost plătit e aberant. Nu înțeleg. Mi se pare stupid să vorbești, să te plângi că ai muncit pentru un job pentru care ai fost plătit. Era un business de familie acolo.”, a declarat Nelu Cortea pentru Fanatik.ro.

Nelu Cortea consideră că răutățile sunt spuse pentru a atrage publicitate

Cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea a susținut că bruneta a vrut doar să atragă urmăritori pe Instagram pentru că iubitului său, Spike, i-a scăzut succesul în urma scandalului.

„Am impresia că artistul ei, care e și iubitul ei, nu prea mai vinde din cauza scandalului pe care l-a pornit ea și atunci încearcă și ea un pic de scandal ca să îi crească Instagramul, cel mai probabil, ceea ce s-a și întâmplat, că așa se face, aparent.

Eu nu am vrut să zic nimic, n-am vrut să mă bag, pentru că tot timpul ăsta… Deși știu mult mai mult decât e cazul. Crede-mă, n-o să le zic, pentru că nu vreau să îi fac rău. Dar aș putea. Doamne, Doamne… În fine! Oricum, divorțul e de un an, dar discuția e de mai mult de un an jumătate.

După un an și jumătate, să te apuci să răscolești rahatul și să arunci cu minciuni, sincer… într-un om care te-a lăsat în pace și a zis ca fiecare să își vadă de viață și care suferă în continuare mi se pare cel puțin urât, cel puțin urât!

Crede-mă, suntem foarte mulți care știm, de fapt, ce-i acolo, și de aia a reacționat și Bucălae și soția lui Bucălae, care, na, sunt finii lor. Acum că prietena ei din Canada, care doar a auzit partea ei la telefon a zis ceva, nefiind aici, nu mă bag!

Oricum, e urâtă situația. Chiar am ținut la Livia și am considerat-o prietena familiei. Nu credeam că se coboară la nivelul ăsta.”, a mai spus Nelu Cortea.